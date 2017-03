Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt ngành hóa dầu của Iran

Dẫn thông báo của Bộ Tài chính nước này cho biết đây là lần đầu tiên các đòn trừng phạt của Mỹ nhắm vào các công ty hóa dầu, nơi mà Washington xác định là nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai của Iran, đứng sau ngành xuất khẩu dầu khí.



Năm ngoái, Mỹ và các đồng minh phương Tây cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với ngành xuất khẩu dầu mỏ của Iran.



Tám công ty hóa dầu nằm dưới quyền quản lý của Chính phủ Iran, trong đó có Bandar Imam Petrochemical Co., Bou Ali Sina Petrochemical Co. và Mobin Petrochemical Co. đã bị liệt kê vào danh sách cấm vận của Mỹ.



Trong thông báo về quyết định trên, Bộ Ngoại giao Mỹ hối thúc các công ty Mỹ ngay lập tức ngừng nhập khẩu các sản phẩm hóa dầu của Iran, đồng thời cảnh báo bất cứ doanh nghiệp nào tiếp tục có quan hệ làm ăn với các công ty hóa dầu trên cũng như các công dầu khí của Iran nằm trong diện cấm vận của Mỹ sẽ phải "gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng."



Cũng trong quyết định này, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với công ty giải khát và sữa chua đông lạnh Niksima Food and Beverage JLT có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất do vi phạm lệnh cấm của Mỹ, nhập khẩu các sản phẩm dầu và hóa dầu của Iran. Công ty Ferland Company Limited, có trụ sở ở Síp và Ukraine, cũng đã bị cấm các giao dịch tài chính với Mỹ do tiếp tục có quan hệ với công ty vận tải dầu quốc gia của Iran.



Trong khi đó, cùng ngày, phía Iran cho biết chính quyền Mỹ dường như đã nới lỏng lệnh cấm vận chống quốc gia Vùng Vịnh này khi cho phép các công ty Mỹ được bán máy tính, phụ kiện, một số thiết bị phần mềm tin học và điện thoại di động, kể cả các loại tiên tiến nhất cùng công nghệ có liên quan, cho Iran.



Lý do được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra để lý giải cho quyết định trên là Mỹ muốn cung cấp các phương tiện cần thiết để người Iran được tự do trao đổi và tiếp cận thông tin từ bên ngoài.



Tuy nhiên, phía Mỹ nghiêm cấm việc cung cấp loại hàng hóa này cho chính quyền và các quan chức Iran nằm trong "danh sách đen" của Bộ Ngoại giao Mỹ. Bộ này cũng đã mở rộng danh sách các cá nhân làm việc trong các cơ quan chính phủ Iran bị hạn chế cấp thị thực vào Mỹ lên 110 người.





