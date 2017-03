Mỹ chào tạm biệt đồng xu 1 USD

Tiền xu 1 USD sẽ bị ngưng sản xuất do ít người sử dụng.

Tiền xu 1 USD sẽ bị ngưng sản xuất do ít người sử dụng.

Theo HỒNG NGỌC (VnEconomy)



“Chẳng ai muốn dùng nó cả”, ông Biden nói về loại tiền xu 1 USD mang chân dung của các đời tổng thống Mỹ.Trên thực tế, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, trong kho của Cục Dự trữ Liên bang (FED) vẫn còn số tiền xu trị giá 1,4 tỷ USD. Bằng việc ngừng sản xuất loại tiền này, Mỹ sẽ tiết kiệm được 50 triệu USD tiền của người đóng thuế.Ông Biden cho biết, mỗi năm, US Mint sản xuất hàng trăm triệu đồng xu này, nhưng 40% trong đó trở lại kho của FED. Số còn lại nằm trong các máy bán hàng tự động hoặc “rơi” vào bộ sưu tập của những người chuyên sưu tầm tiền.Hồi năm 2006, Mỹ từng háo hức với bản thiết kế đồng xu 1 USD mới khắc hình các tổng thống Mỹ. US Mint khi đó cho biết, mỗi năm sẽ phát hành 4 loại đồng xu mới. Mỗi đồng xu sẽ mang hình một tổng thống và chỉ được lưu hành trong vòng 3 tháng.Lần phát hành đầu tiên, chính thức bắt đầu vào năm 2007 sẽ in hình 4 vị cố Tổng thống Mỹ là George Washington, John Adams, Thomas Jefferson và James Madison. Đợt phát hành tiền xu độc đáo này sẽ kéo dài trong 10 năm.Đồng xu đầu tiên, một mặt sẽ in hình cố Tổng thống Washington còn mặt kia là tượng Nữ thần Tự do. Đồng xu này sẽ được đưa vào lưu thông tháng 2/2007. Ba đồng xu tiếp theo sẽ lần lượt được ra mắt cách nhau ba tháng.Ngoài ra, một series tiền xu 10 USD bằng vàng 24 karat tôn vinh phu nhân của các Tổng thống Mỹ dự tính cũng sẽ được in ra. Những đồng tiền này chủ yếu được bán cho các nhà sưu tầm và nhà đầu tư hơn là để lưu thông.Giám đốc US Mint, ông Edmund Moy, hăng hái nói: “Đây là một ý tưởng hay. Tôi nghĩ là người dân Mỹ chắc chắn sẽ thích sưu tầm series tiền xu này”.Tuy nhiên, thực tế thì nhu cầu không được như kỳ vọng. Việc ngừng sản xuất đồng xu 1 USD có thể coi là một quyết định bước ngoặt trong cuộc tranh cãi luận giữa những người cho rằng in tiền giấy là lãng phí với những người ghét tiền xu 1 USD.