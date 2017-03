Mỹ: Cho vay tiêu dùng trong tháng 6 tăng 13,8 tỷ USD

Fed cho biết số tiền cho người dân vay trong tháng Sáu đã tăng 13,8 tỷ USD so với tháng Năm, lên mức đã điều chỉnh 2.850 tỷ USD - cao nhất từ trước đến nay. Riêng số tiền chi thông qua thẻ tín dụng giảm 2,7 tỷ USD, so với mức tăng 6,4 tỷ USD trong tháng Năm. Tuy nhiên, nợ tín dụng vẫn ở mức 16,5%, thấp hơn mức cao đỉnh điểm hồi tháng 7/2008.



Tiền cho vay mua ôtô và đóng học phí tăng 16,5 tỷ USD, giúp nâng tổng tín dụng tiêu dùng lên mức cao kỷ lục kể từ tháng 6/2011. Từ tháng 1/2011, khoản tiền cho vay mua ôtô và trả học phí đã lên đến 312,6 tỷ USD tổng cộng, và nợ thẻ tín dụng chỉ tăng 16 tỷ USD.



Báo cáo tín dụng tiêu dùng của Fed không tách riêng cho vay mua ôtô và đóng học phí. Các báo cáo liên quan cho thấy, việc sinh viên vay tiền là "lực đẩy" lớn nhất thúc đẩy hoạt động cho vay ở Mỹ kể từ cuộc suy thoái chính thức kết thúc vào tháng 6/2009. Đáng chú ý nhiều người Mỹ thất nghiệp đã quay trở lại trường đào tạo với hy vọng kiếm được một công việc.



Cho vay tín dụng có thể giúp thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng, hiện chiếm 70% hoạt động của nền kinh tế hàng đầu thế giới. Song nhiều người tiêu dùng vẫn do dự khi thấy lãi suất cho vay cao. Thêm vào đó, năm nay người dân đã phải gánh chịu nhiều loại thuế về an sinh xã hội cao.



Trong 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng kinh tế Mỹ đạt 1,4%. Các chuyên gia kinh tế dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 2,5% trong nửa cuối năm nay, do thuế tăng cao hơn và việc cắt giảm chi tiêu bắt đầu dịu dần. Ngoài ra, hoạt động thuê nhân công tăng lên dự kiến sẽ giúp nâng cao thu nhập cho người dân và qua đó hỗ trợ chi tiêu nhiều hơn.



Trong tháng Bảy, kinh tế Mỹ tạo thêm được 162.000 việc làm mới, với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 7,4% so với mức 7,6% của tháng Sáu.





Theo Nguyễn Linh (TTXVN)