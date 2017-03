Mỹ có nguy cơ rớt hạng tín nhiệm

Công ty đánh giá tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody vừa cho biết trái phiếu của Chính phủ Mỹ có thể bị tụt bậc xếp hạng tín dụng nếu nhà chức trách nước này không thể cải thiện tình trạng thâm hụt ngân sách hiện nay. Xếp hạng hiện tại của trái phiếu Mỹ là AAA.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner lập tức lên tiếng bác bỏ nhận định này và cho rằng trái phiếu Mỹ vẫn là một kênh an toàn và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Tuyên bố nêu trên được ông Geithner đưa ra trong cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước G7 đang diễn ra tại Canada. Cũng trong cuộc họp này, đa số lãnh đạo của các nền kinh tế lớn trên thế giới đều khẳng định sẽ tiếp tục chính sách chi tiêu để kích thích nền kinh tế trong năm 2010.

Trong khi đó, thị trường hối đoái quốc tế ghi nhận mức sụt giảm kỷ lục trong vòng 8 tháng qua của đồng euro so với đôla Mỹ. Sáng 8/2 tại Tokyo, một euro đổi được 1,3647 USD, giảm tương đối so với mức 1,3678 USD vào thời điểm đóng cửa thị trường New York cuối tuần trước. Một euro cũng chỉ còn đổi được 121,84 yen trong khi tỷ giá giữa đôla Mỹ và yen Nhật đạt một USD đổi 89,27 yen.

Vàng tăng giá gần 20 USD trong sáng nay tại châu Á sau khi đã mất tới 65 USD trong 3 ngày cuối tuần trước. Tại Tokyo, vàng giao tháng 4 đạt 1.066,5 USD một ounce vào thời điểm 9 giờ sáng nay (theo giờ Hà Nội). Cùng lúc này, dầu thô tăng giá 0,52 USD, đạt 71,71 USD một thùng.

Chưa đưa ra con số chính thức nhưng Cục dự trữ liên bang Mỹ cho biết tín dụng tiêu dùng tại nước này tiếp tục giảm trong tháng 12/2009, tức là tháng thứ 11 liên tiếp. Tín dụng tiêu dùng của Mỹ hiện chiếm giá trị khoảng 70% nền kinh tế, đã giảm 17,5 tỷ USD trong tháng 11/2009. Sức mua cả người Mỹ trong quý IV/2009 cũng chỉ tăng được 2% so với mức 2,8% của 3 tháng trước đó.

Hôm chủ nhật, Dubai tuyên bố trong vòng 12 tháng tới họ sẽ bơm 6,2 tỷ USD cho Dubai World. Trước đó, cuộc khủng hoảng nợ nần tại công ty này đã gây cơn chấn động cho toàn thế giới. Hồi cuối tháng 12, công ty Dubai World bày tỏ mong muốn đám phán với các chủ nợ trong việc tái cấu trúc các khoản nợ trị giá 22 tỷ USD. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có chủ nợ nào đồng ý.

Tăng trưởng kinh tế năm nay của Trung Quốc có thể đạt 10%, theo dự báo của Trung tâm Khoa học dự báo nước này. Trung tâm cho rằng tốc độ tăng trưởng của quý 1 có thể là 11%, trước khi dần giảm nhẹ về cuối năm.

Trong năm 2009, nhờ gói kích thích kinh tế khổng lồ trị giá 586 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng GDP được cải thiện vượt bậc, đạt 10,7% vào quý 4/2009. Tuy nhiên, chính tăng trưởng quá nóng cũng gây lo ngại nguy cơ lạm phát. Trung tâm Khoa học dự báo cho rằng chỉ số giá tiêu dùng, một trong những thước đo lạm phát, sẽ tăng hơn 3% trong năm 2010. Kim ngạch xuất khẩu cũng tăng mạnh, có thể đạt 17% trong khi nhập khẩu không cao hơn 19%.

Ngân sách của Kuwait có thể thặng dư tới 24 tỷ USD trong năm tài chính này nếu tình hình giá dầu tiếp tục khả quan. Nguồn thu của quốc gia Trung Đông này, theo dự tính, có thể đạt 61,8 tỷ USD trong tài khóa kết thúc vào 31/3 tới trong khi dự chi ngân sách chỉ dừng lại ở mức 28,1 tỷ USD (theo số liệu của ngân hàng Trung ương Kuwait).

Toyota cho biết hãng sẽ phải thu hồi khoảng 311.000 xe Prius do lo ngại về lỗi phanh của dòng xe hybrid này. Trước đó, hãng ôtô lớn nhất thế giới đã phải thu hồi không dưới 7 triệu xe của 8 dòng xe khác trên khắp thế giới do lỗi chân ga. Cổ phiếu của Toyota đã phục hồi nhẹ vào cuối tuần qua sau khi lãnh đạo hãng chính thức đưa ra lời xin lỗi khách hàng.

