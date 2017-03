Mỹ công bố hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế

Hai nguyên nhân chính là do chi tiêu của người tiêu dùng - yếu tố đóng góp tới hơn 70% vào các hoạt động của nền kinh tế Mỹ - rất thấp và kim ngạch xuất khẩu cũng bị hạn chế do các thị trường ở ngoài nước gặp nhiều khó khăn.



Báo cáo của Bộ Thương mại cho biết tốc độ tăng GDP của Mỹ trong quý vừa kết thúc chỉ đạt 1,5%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 2% của quý trước. Đây cũng là quý có tốc độ tăng GDP yếu nhất kể từ quý 3/2011.



Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, tốc độ tăng GDP chậm lại rất nhiều trong quý 2 cộng với thị trường lao động ảm đạm hơn trong ba tháng gần đây đang tạo thêm áp lực, có thể buộc Ngân hàng Dự trữ liên bang (FED) phải có thêm các gói kích thích tăng trưởng trong kỳ họp sắp tới. Cho tới nay, FED đã tung vào nền kinh tế 2.300 tỷ USD thông qua việc mua lại các khoản nợ liên quan thế chấp và chủ trương tiếp tục duy trì tỷ lệ lãi suất gần như bằng không cho tới hết năm 2014.



Theo đánh giá của các chuyên gia, tốc độ tăng GDP trong quý vừa kết thúc chậm lại là do mức chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ trong quý này chỉ tăng 1,5% so với mức chi tăng 2,4% trong quý trước. Mức tăng chi tiêu này là yếu nhất trong vòng một năm qua, phản ánh rõ mối lo của người dân trước thực trạng và viễn cảnh nền kinh tế.



Vài giờ sau thông báo trên của Bộ Thương mại, Nhà Trắng đã công bố báo cáo cập nhật về tình hình kinh tế, trong đó hạ mức tăng GDP của cả năm nay từ 2,7% xuống 2,3% và năm tới từ 3,0% xuống 2,7%.



Theo dự báo của Nhà Trắng, tỷ lệ thất nghiệp trong công nhân Mỹ trong cả năm 2012 khoảng 8% và năm tới là 7,7%, giảm mạnh so với mức dự báo tương ứng 8,9% và 8,6% cũng do Nhà Trắng đưa ra hồi tháng Tư vừa qua. Thâm hụt ngân sách liên bang tài khóa 2012 (bắt đầu từ 1/10/2011 đến 30/9/2012), dự kiến là 1.211 tỷ USD, giảm 116 tỷ so với dự báo lần trước.



Cuộc suy thoái 2008-2009 đã dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng chưa từng thấy với hàng trăm nghìn doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ bị xóa sổ, làm hàng triệu người lao động bị mất việc làm và để lại những lổ hổng lớn mà nền kinh tế lớn nhất thế giới phải mất nhiều năm nữa mới lấp đầy được.



Theo thống kê của Cục điều tra dân số Mỹ công bố ngày 26/7, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2008 đến hết năm 2010, trên toàn lãnh thổ nước Mỹ có hơn 200.000 doanh nghiệp nhỏ bị phá sản, kéo theo hơn 3 triệu việc làm bị mất. Ở thời điểm tháng 3/2008, toàn nước Mỹ có 5,14 triệu công ty có từ 99 nhân viên trở lên, nhưng đến tháng 3/2010, nghĩa là sau tròn hai năm, con số này chỉ còn 4,91 triệu.



Chính quyền Tổng thống Barack Obama cho rằng sau thời điểm trên, tình hình đã đổi chiều với 28 tháng liên tục tạo ra việc làm trong khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, số lượng thuê tuyển công nhân và việc làm mới được tạo ra ít hơn trong ba tháng gần đây cho thấy sự hồi phục của nền kinh tế nói chung và thị trường lao động nói riêng vẫn chưa ổn định, nếu không muốn nói là vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.





Theo TTXVN