Mỹ đối mặt với thâm hụt ngân sách kỷ lục

Hôm qua, Bộ Tài chính Mỹ công bố thâm hụt ngân sách tháng 12/2010 là 80 tỷ USD, thu hẹp hơn so với cùng kỳ năm 2009 là 91 tỷ USD, và khả quan hơn so với dự báo 82 tỷ USD của các nhà phân tích. Giới phân tích cho rằng đây là một con số chấp nhận được, tiến bộ hơn nhiều so với thâm hụt tháng 10 và tháng 11 trước đó (lần lượt là 140,43 và 150,39 tỷ USD).

Tổng cộng, thâm hụt 3 tháng đầu của tài khóa 2011 đã đạt đến con số 370 tỷ USD. Với tốc độ này, khi tài khóa 2011 kết thúc vào ngày 30/9 tới, đây có thể là năm tài chính có mức thâm hụt cao nhất từ trước đến nay. Quyết định gia hạn cắt giảm thuế thời gian gần đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây áp lực lên ngân sách. Nước Mỹ đã đối diện với tình trạng chi vượt thu ròng rã suốt 27 tháng liên tiếp, dài nhất trong lịch sử. Trước đó, thâm hụt tài khóa 2009 và 2010 lần lượt là 1.416 và 1.294 tỷ USD. Dù kinh tế Mỹ đang dần phục hồi, đà đi lên này cũng khá chậm chạp do tỷ lệ thất nghiệp cao. Chính quyền Obama từng dự báo thâm hụt tài khóa 2011 có thể sẽ là 1.420 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng thâm hụt ngân sách này, nước Mỹ có thể sớm chạm ngưỡng giới hạn nợ ở 14.300 tỷ USD vào 31/3 tới. Trong vòng 10 năm qua, các nhà làm luật Mỹ đã nâng mức trần giới hạn nợ tăng gấp 10 lần. Theo Thanh Bình (VNE)