Mỹ đưa vào lưu hành đồng 100 USD mới từ 8-10 tới

Tờ 100 đôla Mỹ mới. Ảnh: newmoney.gov

Tin từ Đại sứ quán Mỹ ngày 18-9 cho biết tờ tiền 100 đôla Mỹ (USD) loại mới sẽ bắt đầu được lưu hành từ ngày 8-10-2013 tới.

Tờ 100 đôla Mỹ mới có 2 đặc điểm bảo an mới, đó là dải bảo an 3D và lọ mực có in hình chiếc chuông. Bên cạnh hai đặc điểm bảo an mới này, 3 đặc điểm bảo an hiệu quả cao của thiết kế cũ vẫn được làm nổi bật và duy trì trong thiết kế mới: bóng chìm chân dung, đường chỉ bảo an và số 100 đổi màu.



Theo chính sách của chính phủ Mỹ, tất cả các thiết kế đồng tiền Mỹ vẫn có giá trị, bất kể thời điểm in là khi nào. Chính sách này được áp dụng với tất cả các loại tiền giấy của Cục Dự trữ Liên bang kể từ 1914 cho đến nay.



Những người quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hơn về đồng 100 đôla mới tại newmoney.gov với nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt.

