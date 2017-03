Mỹ không tăng lãi suất cơ bản

Đại diện của FED cho biết quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản lần này là nhằm duy trì tốc độ phục hồi cho kinh tế Mỹ cũng như cải thiện tình trạng thất nghiệp, vốn đang làm đau đầu giới chức nước này. Tuy nhiên, theo đánh giá của FED, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã ổn định hơn, cả trong lĩnh vực sản xuất lẫn thị trường lao động.

Với lãi suất cơ bản ở mức 0-0,25% được duy trì từ tháng 12/2008, lãi suất cho vay thương mại trung bình tại Mỹ hiện được giữ ở 3,25%, mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua. Sau tuyên bố ngày hôm qua của FED, trái phiếu kỳ hạn 10 năm Chính phủ Mỹ tăng giá nhẹ, trong khi lợi tức cũng giảm từ 3,68% xuống còn 3,66%.

Thông tin về lãi suất cơ bản của Mỹ lập tức tác động đến thị trường hối đoái quốc tế, khiến USD tiếp tục mất giá so với đồng euro và yen Nhật. Cuối phiên giao dịch ngày 16/3 tại New York, một euro đã đổi được 1,3783 USD, tăng 0,7% so với mức 1,3777 vào đầu ngày. Giá trị đồng euro cũng được nâng đỡ khá nhiều bởi thông tin về sự ủng hộ của cộng đồng châu Âu dành cho Hy Lạp trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ.

Với hầu hết các tập đoàn lớn sẽ kết thúc năm tài chính vào ngày 31/3 tới đều được dự báo lãi, đồng yen Nhật được hỗ trợ khá nhiều và tăng giá trở lại so với đôla Mỹ. Một USD hiện chỉ còn tương đương với 90,24 yen, giảm 0,3% so với 24 giờ trước đó.

Tỷ giá và lãi suất đồng đôla Mỹ giảm kích thích các nhà đầu tư hướng sự quan tâm trở lại với kênh dự trữ vàng. Đầu phiên giao dịch sáng nay tại Tokyo, giá vàng giao ngay tăng 1% so với thời điểm đóng cửa thị trường New York, đạt 1.126,5 USD một ounce. Các đơn hàng giao tháng 4 cũng tăng giá 4,3 USD, đạt 1.126,8 USD một ounce.

Dầu thô tăng giá trở lại và giao dịch trên ngưỡng 82 USD một thùng ngay trước thềm cuộc gặp của các Bộ trưởng năng lượng khối Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ diễn ra trong ngày 17/3. Dầu thô giao tháng 4 tăng giá 47 cent, đạt 82,17 USD một thùng. Theo thông tin từ OPEC, mục tiêu chính của cuộc gặp giữa các Bộ trưởng của khối này là thảo luận các biện pháp để giữ giá dầu ở mức trên 80 USD một thùng trong thời gian tới.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, lượng nhà xây mới tại nước này đã giảm 5,9% trong tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu của việc này là do điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã cản trở hoạt động xây dựng. So với 622.000 căn hộ được xây dựng trong tháng 1 thì con số 575.000 căn của tháng 2 được coi là đáng thất vọng. Tuy nhiên, lượng nhà xây mới này vẫn cao hơn so với dự báo 570.000 căn được giới phân tích đưa ra trước đó.

Honda vừa cho biết họ sẽ phải thu hồi hơn 410.000 xe thuộc mẫu minivan Odyssey và loại xe tải nhỏ Element để khắc phục lỗi ở hệ thống phanh. Honda cho biết lỗi này không phổ biến và cũng không thực sự nghiêm trọng nhưng hãng vẫn quyết định thu hồi để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Trước đó, Cơ quan An toàn đường bộ Mỹ đã ghi nhận 3 trường hợp hợp tai nạn liên quan đến lỗi này.

CIT Group vừa thông báo khoản lỗ 1 tỷ USD trong quý I/2010. Thông tin này cho thấy tập đoàn tài chính này vẫn chưa thể thoát khỏi khủng hoảng bất chấp những nỗ lực tái cấu trúc. Một phần nguyên nhân khiến CIT phải chịu lỗ trong giai đoạn hiện nay là do chi phí hàng tỷ USD mà hãng này phải chịu trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp để tránh phá sản vào cuối năm 2009.

