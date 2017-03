Mỹ lập cơ quan giám sát khai thác dầu ngoài khơi

Trong thông báo ngày 19/1, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Ken Salazar cho biết ba cơ quan này thực chất được tách ra từ Cơ quan Quản lý khoáng sản (MMS), cơ quan trước đây chịu trách nhiệm giám sát mọi hoạt động về khai thác dầu khí ngoài khơi của Mỹ.



Các cơ quan mới lần lượt phụ trách các lĩnh vực như thu thuế từ các hoạt động khai thác khoáng sản và dầu mỏ; cấp phép khai thác và nghiên cứu môi trường; giám sát việc thực thi các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường.



Quan chức Mỹ khẳng định cải tổ cơ cấu MMS là cần thiết để tránh sự chồng chéo về chức năng, quyền hạn của các đơn vị thành phần trong việc quản lý và giám sát các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi của Mỹ.



Nhu cầu cải tổ MMS đã được đặt ra sau thảm họa "thủy triều đen" trên Vịnh Mexico hồi năm ngoái, được giới chuyên gia nhận định là thảm họa môi trường tồi tệ nhất từ trước tới nay tại Mỹ. MMS bị cáo buộc không thực hiện đúng chức năng và có quan hệ quá mật thiết với các hãng khai thác dầu mỏ.



Các báo cáo điều tra sau đó đều khuyến cáo chính quyền cần cải tổ sâu rộng ngành dầu khí, các cơ quan liên bang liên quan và các quy định về khai thác ngoài khơi. Nhiều quan chức MMS bị cho là đã nhận quà biếu của các công ty dầu khí để đổi lại là sự quản lý lỏng lẻo về quy định khai thác và đảm bảo an toàn.



Tổng thống Barack Obama khi đó cam kết sẽ tiến hành một cuộc cải tổ cơ quan này để tránh lặp lại các thảm họa tương tự trong tương lai.



Bộ trưởng Nội vụ Salazar cũng công bố việc thành lập Ủy ban Tư vấn an toàn năng lượng ngoài khơi gồm 13 thành viên, là các nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia. Chức năng của ủy ban này là tư vấn cho ba cơ quan mới thành lập trên./.





