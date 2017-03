Mỹ lập nhóm giám sát thương mại với Trung Quốc

Tờ báo dẫn các nguồn tin đáng tin cậy cho hay bất "Nhóm chuyên trách thực thi pháp luật" sẽ gồm những quan chức thuộc các Bộ Tài chính, Thương mại và Năng lượng cũng như Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ.



Tổng thống Obama sẽ chính thức thông báo thành lập nhóm chuyên trách trong Thông điệp Liên bang mà ông dự kiến đọc vào ngày 24/1 tới.



Mặc dù Nhà Trắng chưa bình luận gì về thông tin nói trên, song người phát ngôn của Tổng thống Obama, ông Jay Carney cho biết, chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục hối thúc Trung Quốc phải tạo một "sân chơi" bình đẳng cho các doanh nghiệp và công dân Mỹ.



Cũng theo Nhật báo Phố Wall, đã đến lúc Mỹ và Trung Quốc cần có một bước đi mạnh mẽ là đàm phán về một Hiệp định Tự do thương mại (FTA) song phương.



Thời gian qua, đã có những cáo buộc từ cả hai phía về các hoạt động thương mại không phù hợp.



Mỹ cáo buộc Trung Quốc bán phá giá và không bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ngược lại Bắc Kinh cho rằng Washington áp thuế không bình đẳng đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ nước này.



Mặc dù quan chức hai nước đã nhiều lần đối thoại, song các mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết triệt để và tiếp tục cản trở sự phát triển của mối quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước.



Do đó, báo trên cho rằng đàm phán FTA sẽ giúp hai nước có thể đạt được tiến bộ trong một số vấn đề và từ đó giúp tạo ra một môi trường thương mại thuận lợi hơn.



Lợi ích đầu tiên là sự phối hợp lớn hơn trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt là khi Trung Quốc tái đầu tư khoản thặng dư từ hoạt động xuất khẩu bằng cách mua trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức lãi suất thấp cũng như đầu tư vào quá trình nâng cấp các công trình công cộng của Mỹ.



Nhật báo Phố Wall nhận định đầu tư vào Mỹ sẽ giúp Trung Quốc có một cơ hội đầu tư tốt, rủi ro thấp và lợi nhuận cao hơn so với việc đổ tiền vào các nước khác.





(TTXVN/Vietnam+)