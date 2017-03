Mỹ Latin là khu vực Mỹ ưu tiên đầu tư, thương mại

Trong chuyến đi kéo dài từ ngày 19-23/3, Tổng thống Obama sẽ tới thăm Brazil, Chile và El Salvador.



Trước đó, các quan chức Nhà Trắng cho biết, chuyến công du lần đầu tiên của ông Obama tới khu vực này vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch bất chấp những lo ngại về cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Nhật Bản do ảnh hưởng của trận động đất và sóng thần vừa qua, cũng như những bất ổn chính trị ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi.



Các chuyên gia phân tích cho rằng, thách thức của Tổng thống Obama trong chuyến công du lần này là thuyết phục các nước chủ nhà về cam kết của ông trong việc coi khu vực này là một ưu tiên đối với đầu tư và thương mại của Mỹ. Chuyến đi cũng có ý nghĩa chính trị quan trọng đối với Mỹ.



Nhà Trắng coi khu vực Mỹ Latin là một "thị trường màu mỡ" cho mục tiêu tăng gấp đôi xuất khẩu của Mỹ, mục tiêu mà người đứng đầu Nhà Trắng coi như một giải pháp quan trọng tạo ra công ăn việc làm cho người lao động Mỹ. Điều này được coi là rất quan trọng đối với các cơ hội tái đắc cử của ông Obama trong cuộc bầu cử 2012.



Tổng thống Obama đã tạo ra "những kỳ vọng" tại Hội nghị thượng đỉnh Nam Mỹ tổ chức ở Trinidad và Tobago năm 2009 khi ông cam kết xây dựng mối quan hệ "đối tác bình đẳng" với khu vực Mỹ Latin dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và các lợi ích chia sẻ. Đây được coi là một sự thay đổi giọng điệu đáng hoan nghênh trong mối quan hệ vốn mang đậm dấu ấn của sức mạnh quân sự và kinh tế Mỹ trong hầu hết thế kỷ 20.



Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng mặc dù hình ảnh của Washington đã được cải thiện đáng kể so với thời kỳ cựu Tổng thống George W. Bush và cá nhân ông Obama vẫn nổi tiếng tại Mỹ Latin, nhưng những nỗ lực ngoại giao đã không thể hiện thực hóa những hy vọng về việc nới lỏng lệnh cấm vận lâu nay của Mỹ đối với Cuba hay cải cách luật nhập cư của Mỹ.



Các quốc gia trong khu vực cũng thất vọng với sự thất bại của chính quyền Obama trong việc thuyết phục Quốc hội Mỹ thông qua các hiệp định thương mại tự do hiện vẫn đang bị ngưng trệ với Colombia và Panama hay phản ứng của Mỹ đối với cuộc đảo chính quân sự 2009 ở Honduras.



Trong chuyến công du sắp tới của ông Obama, Brazil - một nền kinh tế hàng đầu trong khu vực cũng như một cường quốc toàn cầu đang nổi lên - được coi là chặng dừng chân chính.



Các quan chức Mỹ nói rằng, Tổng thống Obama muốn tận dụng cơ hội này để cải thiện mối quan hệ với Brazil kể từ khi Tổng thống Dilma Rousseff lên cầm quyền từ tháng Giêng năm nay. Dưới thời cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva quan hệ giữa Mỹ và Brazil đã trở nên căng thẳng.



Trong chuyến thăm tại Chile, Tổng thống Obama sẽ có bài phát biểu về chính sách đối với khu vực Mỹ Latin.



Trong chặng dừng chân cuối cùng tới El Salvador, Tổng thống Obama sẽ tập trung vào những lo ngại về nạn đói nghèo, cũng như ngăn chặn sự lây lan của ma túy.





(TTXVN/Vietnam+)