Mỹ nghi ngờ Trung Quốc vi phạm cam kết với WTO

Mặc dù đánh giá cao những bước đi đầy ấn tượng mà Bắc Kinh đã thực hiện để cải cách nền kinh tế trong 9 năm qua kể từ khi gia nhập WTO (năm 2001), báo cáo dày hơn 100 trang của USTR cũng cho rằng các nỗ lực cải cách của Trung Quốc đã chững lại trong những năm gần đây.



Cụ thể, Bắc Kinh vẫn tiếp tục theo đuổi các chính sách dựa trên sự can thiệp quá mức của chính phủ nhằm thúc đẩy và bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp nhà nước.



Theo USTR, sự can thiệp này, thể hiện rõ nhất trong năm 2010, phản ánh quá trình chuyển đổi chưa hoàn chỉnh của Trung Quốc từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường tự do.



Ngoài ra, báo cáo cho biết Trung Quốc đã bác yêu cầu của Mỹ, muốn Bắc Kinh xóa bỏ việc giảm hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm. Tuy nhiên, Washington khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi vấn đề này và sẵn sàng đề nghị WTO giải quyết.



Báo cáo trên của USTR được trình Quốc hội Mỹ một ngày sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama kiện Trung Quốc lên WTO, tố cáo Bắc Kinh trợ giá trái phép cho các công ty sản xuất thiết bị năng lượng gió và yêu cầu WTO mở cuộc điều tra về vụ này./.





(TTXVN/Vietnam+)