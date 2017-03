Mỹ nối lại ưu đãi cho các nước đang phát triển

Chương trình trên, có tên gọi Hệ thống ưu đãi chung (GSP), cho phép khoảng 130 nước đang phát triển xuất khẩu hàng nghìn sản phẩm hàng hóa sang Mỹ mà không bị đánh thuế.



Chủ tịch Hạ viện John Boehner bày tỏ hy vọng sau động thái trên của Hạ viện, Tổng thống Barack Obama sẽ xem xét lại các hiệp định thương mại tự do song phương (FTA) vốn bị trì hoãn lâu nay giữa Mỹ với Colombia, Panama và Hàn Quốc để trình quốc hội thông qua.



Ông Boehner nhấn mạnh với việc giúp các nhà sản xuất của Mỹ tăng tính cạnh tranh với các nhà sản xuất nước ngoài, dự luật nối lại chương trình ưu đãi thương mại cho các nước đang phát triển cũng sẽ loại bỏ một trở ngại khác đối với tăng trưởng việc làm trong khu vực tư nhân và có thể tạo một cú huých cần thiết cho nền kinh tế Mỹ. Ông kêu gọi Thượng viện nhanh chóng thảo luận và thông qua dự luật này.



Cùng chung quan điểm trên, Chủ tịch Ủy ban Thuế và an sinh xã hội Hạ viện Mỹ, ông Dave Camp cho rằng việc khôi phục GSP sẽ giúp tạo thêm 82.000 việc làm cho nền kinh tế Mỹ trong các khu vực sản xuất các mặt hàng nằm trong danh sách của chương trình này.



Theo nghị sỹ Cộng hòa đến từ bang Michigan này, khoảng 75% lượng hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ theo chương trình GSP là nguyên liệu thô, bộ phận, phụ tùng máy móc và thiết bị sử dụng để sản xuất các sản phẩm tại Mỹ.



Nếu dự luật khôi phục GSP được phê chuẩn tại Thượng viện Mỹ, chương trình này sẽ được áp dụng đến hết ngày 31/7/2013.



Chương trình vốn bị gián đoạn từ khi hết hiệu lực hồi tháng 12/2010 sau 35 năm được thực hiện và không được gia hạn do một số thượng nghị sỹ ngăn cản những nỗ lực xem xét việc gia hạn này. Điều này gây thiệt hại đáng kể cho các công ty của Mỹ do phải trả thuế nhập khẩu đối với hơn 4.800 mặt hàng trước đây được hưởng chế độ miễn thuế.





