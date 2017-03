Mỹ phát hành tờ 100 USD mới

Tờ tiền mới có hai đặc điểm bảo an nổi bật. Một là dải bảo an 3D màu xanh dương được dệt cạnh chân dung. Hai là mặt trước tờ tiền có hình lọ mực, bên trong lọ có in hình chiếc chuông, khi nghiêng tờ tiền, chiếc chuông đổi màu từ màu đồng sang màu xanh lá, đồng thời có hiệu ứng biến mất - xuất hiện trong lọ mực.

Ngoài ra, ba đặc điểm bảo an khác của tờ tiền 100 USD hiện hành vẫn được duy trì và làm nổi bật thêm trong tờ tiền mới, gồm có bóng chìm chân dung, đường chỉ bảo an và số 100 đổi màu. Các tờ tiền hiện hành của Mỹ gồm có tờ 1, 2, 5, 10, 20, 50 và 100 USD. Đồng 100 USD hiện hành cũng như tất cả đồng tiền khác, bất kể thời điểm in đều vẫn có giá trị. Chính sách này được áp dụng với tất cả loại tiền giấy của Cục Dự trữ Liên bang kể từ năm 1914 đến nay.

Q.NHƯ