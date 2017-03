Mỹ thâm hụt ngân sách gần 100 tỷ USD trong tháng 7

Báo cáo của Bộ Thương mại cho biết tổng thu ngân sách trong tháng Bảy đạt 200 tỷ USD, tăng 15 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng nguồn thu từ thuế tăng 2,7%, đạt 155,5 tỷ USD. Trong khi đó, tổng chi ngân sách trong tháng 7 là 297,6 tỷ USD so với mức chi cùng kỳ năm ngoái là 254 tỷ USD.



Như vậy, trong tháng Bảy, cán cân thu chi ngân sách của chính phủ liên bang Mỹ bị thâm thủng 97,6 tỷ USD.



Tổng thu ngân sách của Mỹ trong 10 tháng đạt 2.287 tỷ USD, tăng 13,9% trong khi tổng chi là 2.894 tỷ USD, tăng 2,9%. Tính chung trong 10 tháng tài khóa 2013, bắt đầu từ tháng 10/2012, tổng thâm hụt ngân sách của Mỹ là 607,4 tỷ USD, giảm 37,6% so với mức thâm hụt 973,8 tỷ USD trong 10 tháng tài khóa năm ngoái.



Nhà Trắng dự kiến tổng thâm hụt ngân sách tài khóa 2013 là 759 tỷ USD trong khi Phòng Ngân sách Quốc hội dự kiến ở mức 642 tỷ USD. Cả hai mức dự kiến này đều thấp hơn nhiều so với tổng mức thâm hụt 1.087 tỷ USD trong tài khóa 2012.



Năm 2013 có thể sẽ là năm đầu tiên kể từ khi Tổng thống Barack Obama lên cầm quyền, cán cân thu chi của chính phủ liên bang bị thâm hụt dưới mức 1.000 tỷ USD.



Thâm hụt ngân sách của Mỹ năm 2009, năm đầu tiên ông Obama lên cầm quyền là 1.400 tỷ USD, lớn nhất kể từ năm 1945, năm 2010 giảm xuống 1.170 tỷ USD, năm 2011 là 1.300 tỷ USD.



Thâm hụt ngân sách tăng đã làm tăng nợ quốc gia của Mỹ, hiện đã ở mức 16.700 tỷ USD.





Theo TTXVN