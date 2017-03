Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong hai năm rưỡi

Đây là tín hiệu tích cực về sự phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng không thật vững chắc vì bức tranh tổng thể của thị trường lao động Mỹ vẫn chưa thật sáng sủa, số công ăn việc làm mới được tạo ra trong ngành sản xuất vẫn chưa nhiều, chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ.



Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, công bố ngày 2/12, cho biết trong tháng 11, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã giảm 0,4%, từ 9% trong tháng 10 xuống 8,6% và so với mức thất nghiệp dao động từ 9,0% đến 9,2% trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 10/2011 và là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009.



Tổng số người thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 11 là 13,3 triệu, giảm khoảng 594.000 người so với tháng 10. Trong tháng 11 vừa qua, các chủ doanh nghiệp Mỹ đã tuyển dụng tổng cộng hơn 120.000 lao ðộng mới.



Tháng 11 là tháng có nhiều đợt nghỉ lễ dài ngày và cũng là tháng bắt đầu mua sắm nhộn nhịp, do vậy các công ty bán lẻ cũng đã thuê mướn thêm khoảng 50.000 lao động mới.



Đây là số lượng việc làm mới lớn thứ hai được tạo ra trong một tháng trong vòng một thập kỷ qua trong lĩnh vực này. Một số ngành dịch vụ như khách sạn và nhà hàng cũng tăng tuyển nhân viên. Như vậy, trong ba tháng gần đây, trên toàn nước Mỹ mỗi tháng có thêm trung bình 143.000 việc làm mới.



Theo dự báo của các chuyên gia, trong những tháng tới tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ lại sẽ có chiều hướng gia tăng giống như trong giai đoạn từ cuối năm ngoái tới giữa năm nay. Tháng 12/2010 tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ vọt lên mức cao kỷ lục 9,4%, sang tháng 1/2011 giảm xuống còn 9% nhưng đến tháng 6/2011 lại vọt lên mức 9,2%.





(Vietnam+)