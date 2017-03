Nam Phi phát hành tiền giấy in hình Nelson Mandela

Đương kim tổng thống Nam Phi Jacob Zuma trong buổi giới thiệu loại tiền mới. (Nguồn: Belle news)

Đương kim tổng thống Nam Phi Jacob Zuma trong buổi giới thiệu loại tiền mới. (Nguồn: Belle news)

Loại tiền giấy in hình ông Nelson Mandela đang trong quá trình sản xuất và sẽ chính thức lưu hành vào cuối năm nay. Chi phí cho các thiết kế mới này lên tới 2,5 triệu rand (khoảng 325.000 USD).Các đồng tiền mới mang hình ông Nelson sẽ có mệnh giá 10, 20, 50, 100 và 200 rand, và bắt đầu thay thế nội tệ hiện tại của Nam Phi có in hình 5 con vật lớn. Từ năm 1992, Nam Phi đưa vào sử dụng loại tiền giấy có in hình 5 loại động vật lớn là sư tử, báo, voi, tê giác và trâu.Phát biểu tại sự kiện này, đương kim Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cho biết: “Tôi cảm thấy rất vinh dự và vui sướng khi được thông báo rằng Ngân hàng trung ương Nam Phi sẽ phát hành loại tiền giấy in hình Nelson Mandela. Đây là một hành động nhỏ nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Nam Phi với người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân tộc và cho lợi ích của cả nhân loại.”Ngay sau khi công bố thông tin về loại tiền mới, đồng rand đã giảm 2,2% so với đồng USD trong phiên giao dịch cuối tuần trước. Ngoài ra thị trường chứng khoán cũng giảm điểm (khoảng 1%).Tuy nhiên, thống đốc Ngân hàng Trung ương Nam Phi Gill Marcus cho hay đây không phải là điềm xấu và bà tin kinh tế Nam Phi sẽ phát triển khi những tờ tiền in hình ông Nelson Mandela được đưa vào lưu thông.Ông Mandela năm nay 93 tuổi, từng bị giam giữ 27 năm vì đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, được phóng thích vào ngày 11/2/1990. Năm 1993, ông Mandela đoạt giải Nobel Hòa bình, là bằng chứng công nhận sự đóng góp của ông đối với việc bãi bỏ chính sách phân biệt chủng tộc tại Nam Phi.Tuy nhiên, do có vấn đề sức khỏe nên cựu Tổng thống Nelson Mandela đã không thể có mặt trong buổi lễ ra mắt.