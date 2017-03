Nền kinh tế Ấn Độ đang có những dấu hiệu phục hồi

Phát biểu tại New Delhi ngày 1/10, Thứ trưởng tài chính phụ trách về kinh tế Ấn Độ Arvind Mayaram nói đã có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang phục hồi và ông tin rằng điều này sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng.



Trong quý 1 của tài khóa hiện nay (từ tháng 4-6/2013), tăng trưởng GDP của Ấn Độ chỉ đạt 4,4%, mức thấp nhất tính theo quý trong vòng 4 năm. Tuy nhiên, ông Mayaram tin rằng GDP quý 2 sẽ tăng trưởng tốt hơn và cần có các biện pháp khuyến khích tăng trưởng.



Bên cạnh đó, ông Mayaram cho biết vấn đề điều chỉnh lãi suất là lĩnh vực hoàn toàn thuộc phạm vi quyết định của Ngân hàng dự trữ Ấn Độ (RBI, tức Ngân hàng trung ương); Thống đốc RBI sẽ được trao đổi ý kiến về vấn đề này.



Ông Mayaram ước đoán thâm hụt tài khoản vãng lai (CAD) sẽ xuống dưới 70 tỷ USD (tương đương 3,7 % GDP) trong cả tài khóa 2013-2014, so với 4,8% GDP của tài khóa 2012-2013; CAD của Ấn Độ trong quý từ tháng 4-6/2013 lên tới 4,9% GDP chủ yếu do nhập khẩu vàng tăng mạnh và các quỹ đầu tư nước ngoài rút vốn.



Về ảnh hưởng của việc Mỹ đóng cửa một bộ phận công sở do không đạt được thỏa thuận về chi tiêu ngân sách năm 2014, ông Mayaram hy vọng sự bế tắc này sẽ được giải quyết để không lan rộng ảnh hưởng đối với kinh tế toàn cầu. Hiện tại ông Mayaram chưa thấy ảnh hưởng lớn nào đối với kinh tế Ấn Độ từ quyết định này của Mỹ.





Theo Minh Lý (TTXVN)