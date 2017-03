New Zealand xúc tiến xuất khẩu khoai tây sang VN

Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu khoai tây New Zealand, Champak Mehta cho biết triển vọng trên hoàn toàn có khả năng diễn ra trước cuối năm nay trong bối cảnh các cuộc thảo luận với Việt Nam vừa diễn ra tại Wellington hồi tuần trước.



Theo ông Champak Mehta, nhu cầu sử dụng khoai tây của Việt Nam tương đối cao do người dân thường sử dụng khoai tây trong các bữa ăn hàng ngày.



Dự kiến các thủ tục cần thiết cho việc xuất khẩu khoai tây sang thị trường Việt Nam sẽ được hoàn tất vào tháng 12 tới.



Hiện Australia là thị trường xuất khẩu lớn nhất các sản phẩm khoai tây đông lạnh của New Zealand, trong khi Fiji là nơi nhập nhiều nhất khoai tây tươi từ New Zealand.





