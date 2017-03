Nga thắt chặt kiểm tra hải quan với hàng hóa Ukraine

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin về các vấn đề phát triển hợp tác thương mại, ông Sergei Glazev đã tuyên bố như vậy khi phát biểu với báo giới ngày 18/8.



Bên cạnh đó, ông Glazev cũng kêu gọi không nên "bi kịch hóa" tình hình, vì tăng cường kiểm tra hải quan hàng hóa tuần qua tại biên giới Nga-Ukraine chỉ là biện pháp phản ứng và mang tính rà soát lại hoạt động của Cơ quan Hải quan Nga.



Tuy nhiên, trợ lý thương mại của Tổng thống Nga giải thích trong trường hợp Ukraine ký hiệp định liên kết với EU, hàng hóa từ EU sẽ được tự do lưu thông qua biên giới Ukraine mà không phải đóng thuế nhập khẩu hoặc kiểm tra vệ sinh dịch tễ. Nga lo ngại đây sẽ là kẽ hở để tái nhập hàng hóa không đạt tiêu chuẩn vào Nga, và nếu dòng tái nhập khẩu này trở thành nhân tố mang tính hệ thống, thì siết chặt kiểm tra hàng hóa từ Ukraine sẽ là điều "không tránh khỏi."



Nga là nước nhập khẩu lớn nhất hàng hóa từ Ukraine, và Mátxcơva muốn lôi kéo Ukraine gia nhập Liên minh Hải quan gồm Nga, Belarus và Kazakstan. Trong bối cảnh Kiev thúc đẩy tiến trình liên kết với EU và hy vọng sẽ ký được hiệp định tự do thương mại song phương (FTA) với EU vào tháng 11 tới, từ ngày 14/8, hải quan Liên bang Nga đã siết chặt kiểm tra hàng hóa Ukraine tại biên giới với Nga.



Theo Liên đoàn các chủ lao động Ukraine, Hải quan Nga đã áp dụng biện pháp kiểm tra đối với 100% hàng hóa đến từ Ukraine và thực tế đã tạo ra tình trạng ách tắc xe hàng vô thời hạn tại các trạm hải quan, gia tăng chi phí của các nhà xuất khẩu, gây hư hỏng hàng hóa.



Trước tình hình trên, Kiev cam kết sẽ không áp dụng bất cứ biện pháp trả đũa nào mà kiên trì theo đuổi giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại.



Ngày 17/8, Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov đã điện đàm với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố loại trừ khả năng chiến tranh thương mại với Nga. Thủ tướng hai nước nhất trí sẽ tổ chức tham vấn giữa các cơ quan liên quan để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế-thương mại song phương trong thời gian sớm nhất. Cụ thể, Thủ tướng Nga đã nhấn mạnh tầm quan trọng phải tăng cường hoạt động của Ủy ban song phương về các vấn đề hợp tác đầu tư và bảo vệ quyền của người đầu tư.



Ủy ban này do đích thân hai thủ tướng chỉ đạo và sẽ giải quyết các khúc mắc gần đây theo tinh thần xây dựng, trong khuôn khổ pháp luật hiện hành và hai bên cùng có lợi.





Theo TTXVN