Ngân hàng Anh không thực hiện được việc cho vay

Một chi nhánh của ngân hàng Barclays. (Nguồn: farremo.com)

Theo Hoàng Hà (TTXVN/Vietnam+)



Số liệu của BoE cho thấy nhóm 5 ngân hàng chủ chốt gồm Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, RBS và Santander chỉ cho các SME vay tổng cộng 74,9 tỷ bảng, thấp hơn mức 76 tỷ bảng đã cam kết tới hơn 1 tỷ bảng. Tuy vậy, các ngân hàng đã cho các doanh nghiệp Anh vay tổng cộng 214,9 tỷ bảng Anh, cao hơn mục tiêu đề ra khoảng 25 tỷ bảng.Theo thỏa thuận, các ngân hàng có đủ khả năng và sẵn sàng cho các doanh nghiệp vay mới 190 tỷ bảng trong năm 2011. Nếu nhu cầu vay vốn của các doanh nghiêp cao hơn dự tính, các ngân hàng cam kết cho vay thêm.Số liệu của BoE cũng cho thấy số vốn cho vay ròng tính theo quý đối với các doanh nghiệp cũng giảm trong năm ngoái với các mức giảm tương ứng tính theo từng quý là 2,8%, 3,7%, 0,1% và 3%.Báo cáo công bố tháng trước của BoE cho thấy nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp không tăng trong quý IV/2011 và chưa có tín hiệu được cải thiện trong quý này. Chính Hiệp hội các Ngân hàng Anh cũng khẳng định "nhu cầu tín dụng của các doanh nghiệp vẫn yếu."Nhà kinh tế trưởng Vicky Redwood từ Capital Economics cho rằng có nhiều lý do để dự đoán tăng trưởng tín dụng vẫn còn hạn chế do sự phục hồi kinh tế còn quá non nớt.Còn nhà kinh tế trưởng Lee Hopley từ EEF, một tổ chức của các nhà chế tạo, cho rằng các SME vẫn cảm thấy nản lòng bởi chi phí cao cũng như các điều khoản và điều kiện liên quan tới việc vay vốn quá khắt khe.Theo ông John Walker, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp nhỏ (FSB), việc các ngân hàng không đạt được mục tiêu cho vay đối với các SME thật đáng thất vọng. Kết quả khảo sát của FSB cũng chỉ rõ trong số 10 doanh nghiệp thì chỉ có 1 doanh nghiệp vay được vốn của ngân hàng trong năm 2011.Hiện tại Anh có 4,5 triệu doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp SME chiếm 99% doanh nghiệp tại Anh, tạo 58,8% việc làm và 48,8% doanh thu trong khu vực tư nhân.