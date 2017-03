Ngân hàng Australia hạ dự báo tăng trưởng kinh tế

Trong một tuyên bố về chính sách tiền tệ quý, RBA cho biết việc hạ dự báo tăng trưởng kinh tế dựa vào thực tế là đầu tư trong ngành khai khoáng của Australia đang suy giảm nhanh chóng.



Các cuộc khảo sát sử dụng vốn cho thấy đã có sự "suy giảm đáng kể" trong chi dùng của ngành công nghiệp khai khoáng, nhập khẩu thiết bị, trong khi giá hàng hóa giảm, nhất là trong lĩnh vực than đá.



RBA cũng dự báo mức lạm phát của nước này năm nay khoảng 2,25%, không thay đổi so với mức dự báo hồi tháng Năm và không có dấu hiệu RBA giảm lãi suất hơn nữa.



Trong tuần này, RBA đã giảm lãi suất chính thức xuống mức thấp kỷ lục 2,5% để thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế - trừ ngành khai khoáng, sau một thập kỷ phụ thuộc vào mức tiêu thụ của châu Á.



Tỷ lệ thất nghiệp của Australia trong tháng Bảy không thay đổi so với tháng Sáu, vẫn ổn định ở mức 5,7 %. Tuy nhiên Australia sẽ mất 10.200 việc làm khi chuyển đổi từ phụ thuộc chủ yếu vào ngành khai khoáng sang các ngành khác để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.



Bộ trưởng Ngân khố Australia Chris Bowen cho biết điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của RBA là hoàn toàn phù hợp với đánh giá về tình hình kinh tế của chính phủ. RBA cho biết sẽ tiếp tục đánh giá triển vọng kinh tế và điều chỉnh chính sách nếu thấy cần thiết, nhằm đẩy mạnh tăng trưởng bền vững.





Theo TTXVN