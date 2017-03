Ngân hàng Bank of America cắt giảm 30.000 việc làm

Số việc làm bị cắt giảm lần này chiếm 10% nhân lực của Bank of America. Ngân hàng này hy vọng đợt cắt giảm cùng một số biện pháp khác sẽ giúp họ tiết kiệm 5 tỷ USD/năm vào năm 2014.



Năm 2011, Bank of America đã cắt giảm 6.000 việc làm. Ngân hàng này cũng cho biết sẽ cân nhắc các khoản tiết kiệm chi phí trong các hoạt động kinh doanh khác trong báo cáo định kỳ 6 tháng bắt đầu từ tháng tới.



Một số nhà đầu tư và phân tích đã bày tỏ lo ngại rằng đợt cắt giảm việc làm nói trên sẽ ảnh hưởng tới dịch vụ khách hàng của Bank of America và ngân hàng này sẽ đánh mất thị phần vào thời điểm có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phát triển chậm lại.



Trong năm nay, cổ phần của Bank of America đã giảm 48%, chủ yếu là do những vấn đề liên quan đến các khoản thế chấp tại Công ty tài chính Countrywide.



Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm, ngân hàng này đã phải chi 12,7 tỷ USD để giải quyết yêu cầu của các nhà đầu tư.



Năm nay, giới đầu tư cũng cắt giảm một nửa giá thị trường của Bank of America. Trong bối cảnh đó, quyết định cắt giảm việc làm trên được coi là biện pháp hiệu quả để cứu ngân hàng lớn nhất nước Mỹ khỏi tình trạng hoạt động yếu kém.





(TTXVN/Vietnam+)