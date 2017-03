Ngân hàng châu Âu vẫn căng thẳng thanh khoản

Theo thống kê, các ngân hàng đã gửi tới 452,03 tỷ euro (590,6 tỷ USD) qua đêm vào ECB trong ngày 28/12, vượt qua mức kỷ lục 411,8 tỷ euro hôm trước.



Tiền gửi gia tăng tại ECB được coi là tín hiệu cho thấy thị trường đang khá căng thẳng thanh khoản bởi lãi suất tiền gửi thanh toán chỉ ở mức 0,25%, thấp hơn nhiều so với lãi suất hiện tại trên thị trường liên ngân hàng. Nhưng các ngân hàng thích gửi tiền tại ECB với lãi suất thấp hơn là cho vay lẫn nhau để tránh rủi ro.



Hiện tượng này đã trở thành tâm điểm của thị trường trong tuần này bởi nó chỉ diễn ra chỉ vài ngày sau khi các ngân hàng thuộc các nước trong khu vực đồng euro (Eurozone) đã vay gần nửa tỷ USD từ ECB theo cơ chế tái cấp vốn dài hơn kéo dài tới 3 năm.



Thống đốc Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) kiêm Ủy viên Hội đồng quản trị ECB, ông Jens Weidmann, cho rằng việc ECB mạnh tay cho các ngân hàng vay tiền là hành động khác thường, nhưng cần thiết để duy trì dòng chảy tín dụng đổ vào nền kinh tế. Vốn vay từ ECB giúp khắc phục tình trạng thiếu vốn tại các ngân hàng chỉ có được nguồn tài chính vững chắc một khi cuộc khủng hoảng nợ công được giải quyết.



Tuy nhiên, giới phân tích lo ngại về tình trạng tiền gửi cao kỷ lục tại ECB diễn ra vào thời điểm này của năm bởi đó có thể là do các nhân tố thời vụ, khi theo truyền thống các ngân hàng luôn có đòi hỏi thanh khoản cao vào dịp Giáng sinh và Năm Mới.



Chuyên gia Neil Mellor từ BNY Mellon Global Markets Research tỏ ra thận trọng khi nói rằng vẫn còn quá sớm để nói tới thành công của hoạt động tái cấp vốn dài hạn của ECB.



Theo nhà chiến lược Luca Cazzulani từ Ngân hàng UniCredit của Italy, ECB có thể sử dụng một phần trong số tiền gửi đó để mua trái phiếu chính phủ Italia trong đợt bán đấu giá diễn ra trong tuần này.



Trong đợt huy động 9 tỷ euro trái phiếu kỳ hạn 6 tháng diễn ra hôm 28/12 Italia, chỉ trả phải lãi suất cực thấp 3,251%, bằng một nửa lãi suất 6,504% hồi tháng 11 và thấp hơn mức 3,535% hồi tháng 10. Thành công này cho thấy sự căng thẳng trên thị trường đã phần nào dịu bớt so với cách đây 1 tháng và nguồn thanh khoản của ECB có thể giúp hỗ trợ nhu cầu.



Tuy nhiên, nhà phân tích Howard Wheeldon từ BGC Partnerswas nhấn mạnh: "Nỗ lực hỗ trợ thanh khoản của ECB là rất lớn, nhưng chưa rõ có giúp làm dịu bớt quan ngại hữu hình của thị trường hay không. Mối lo thực sự là giao dịch liên ngân hàng vẫn không tồn tại. Bước sang năm 2012, chúng ta phải đối mặt với mối đe dọa thực sự về thanh khoản của các ngân hàng và điều đó sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế".





Theo Hoàng Hà (TTXVN/Vietnam+)