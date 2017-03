Ngân hàng Mỹ vẫn có lãi bất chấp kinh tế khó khăn

Dẫn báo cáo của Bank of America ngày 19/7 cho biết với những kết quả ban đầu của chương trình cải tổ cơ chế, cắt giảm biên chế để giảm chi tiêu, trong quý 2 năm nay, ngân hàng này đã thu được khoản lợi nhuận 2,5 tỷ USD, làm giá mỗi cổ phiếu tăng thêm 0,19 USD, cao hơn mức dự báo 0,14 USD của các chuyên gia.



Doanh thu của Bank of America trong quý đạt 22,2 tỷ USD. Trong ba tháng đầu năm nay, ngân hàng lớn thứ hai này của Mỹ cũng đã thu được khoản lợi nhuận 3,6 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước cho dù tổng doanh thu trong quý giảm 2,5%. Trong quý vừa kết thúc, ngân hàng cũng đã dành ra gần 16 tỷ USD để giải quyết các khoản nợ xấu lên tới 22,7 tỷ USD liên quan tới thế chấp nhà đất.



Cho tới ngày 30/6 vừa qua, tổng số nhân viên của Bank of America là 275.460 người, giảm 12.600 người so với cách đây một năm. Hiện nay ngân hàng này vẫn đang trong lộ trình đến cuối năm 2014 sẽ cắt giảm tổng hơn 30.000 nhân viên để giảm chi tiêu.



Trong khi đó, ngân hàng lớn thứ ba của Mỹ CitiGroup cũng đã thông báo khoản lợi nhuận 2,95 tỷ USD trong quý vừa kết thúc, giảm 12% so với khoản lợi nhuận 3,34 tỷ USD trong quý trước. Nhu cầu về các khoản vay 30 năm tăng mạnh trong quý vừa kết thúc cũng đã giúp ngân hàng Wells Fargo thu được khoản lợi nhuận 4,6 tỷ USD trong tổng doanh thu 21,3 tỷ USD so với khoản lợi nhuận 3,9 tỷ USD trong quý trước.



Theo báo cáo của Công ty Bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC), trong quý 1 năm nay, các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính nằm trong diện bảo hiểm của FDIC đã thu được khoản lợi nhuận tổng cộng 35,3 tỷ USD, tăng 6,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2011. Quý 1 vừa qua là quý thứ 11 liên tiếp lợi nhuận của các ngân hàng thương mại của Mỹ gia tăng.





(TTXVN)