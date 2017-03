Ngân hàng nước ngoài cạnh tranh chật vật tại Trung Quốc

Các ngân hàng nước ngoài tại Trung Quốc gặp khó khăn

trong việc thu hút tiền gửi và giữ chân nhân tài. Ảnh: China Daily

Theo một bản báo cáo mới được công bố ngày 19/9, lợi nhuận của các ngân hàng nước ngoài tại Trung Quốc năm 2010 tăng chậm hơn so với các ngân hàng trong nước. Theo báo cáo của KPMG, trung bình chi nhánh tại Trung Quốc của các ngân hàng này có lợi nhuận tăng 24%, nhưng một phần ba trong số đó lại báo cáo lỗ hoặc có lợi nhuận giảm sút.Trong báo cáo này có tổng cộng 33 trên tổng số 37 ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại đây. Tốc độ tăng trưởng 24% là thấp hơn nhiều so với mức trung bình 36% của ngành ngân hàng Trung Quốc năm 2010, và thấp hơn nhiều nữa nếu so với thời kỳ đỉnh cao năm 2008.Lợi nhuận của ngân hàng nước ngoài lớn nhất Trung Quốc HSBC với hơn 100 chi nhánh tăng 28% trong năm 2010 lên mức 922 triệu NDT (tương đương 144 triệu USD). Nhưng con số đó chỉ bằng một nửa so với 1,8 tỷ NDT mà ngân hàng này đạt được năm 2008. Deustche Bank AG tại Trung Quốc cũng công bố lợi nhuận 46,3 triệu NDT trong năm 2010 - giảm 13% so với năm 2009.Trái lại, ngân hàng có tài sản cho vay lớn nhất Trung Quốc – Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc – lại có mức tăng lợi nhuận là 28% trong năm 2010, lên 165,16 triệu NDT, cao hơn nhiều so với mức 16% năm 2009. Lợi nhuận của Ngân hàng Thương mại Trung Quốc cũng nhảy vọt tới 41 % lên 25,8 tỷ USD trong năm 2010, so với chỉ 13,5% năm 2009.Lý do chính cho việc sụt giảm lợi nhuận của các ngân hàng nước ngoài chính là việc họ khó thu hút tiền gửi ở Trung Quốc. Nhiều tiền gửi đồng nghĩa với việc cho vay được nhiều hơn và lợi nhuận cũng cao hơn. Bản báo cáo cho biết: “Thách thức lớn nhất đối với các ngân hàng nước ngoài chính là tính thanh khoản. Tăng trưởng tiền gửi trong một thị trường mà họ không thể cạnh tranh về lãi suất tiền gửi và có mạng lưới chi nhánh hạn chế thì quả thực là rất khó khăn”.Lượng tiền gửi tại các ngân hàng nước ngoài đang tăng rất nhanh. So với năm 2009, tiền gửi của năm 2010 đã tăng 43%, bỏ xa mức 35% trung bình toàn ngành. Tuy nhiên, các ngân hàng này vẫn bị thiếu tiền. tỷ lệ cho vay trên vốn huy động trung bình cuối năm 2010 cho 29 ngân hàng nước ngoài là 102% - cao hơn nhiều so với yêu cầu 75% mà Ủy ban điều tiết ngân hàng Trung Quốc đặt ra cuối năm 2011.Bản báo cáo nhận xét: “Đáp ứng tỷ lệ 75% vào cuối năm nay sẽ là rất khó khăn cho một số ngân hàng nước ngoài ”.Ông Simon Gleave – giám đốc các dịch vụ tài chính tại KPMG Trung Quốc – trả lời trên tờ Wall Street Journal rằng cuộc cạnh tranh giành nhân tài giữa các ngân hàng nước ngoài cũng đẩy cao chi phí và làm giảm lợi nhuận.Ông nói: “Những người làm việc cho các ngân hàng nước ngoài rất năng động, và họ thường xuyên nhảy việc. Cạnh tranh giành người tài giữa các ngân hàng đã đẩy chi phí lên rất cao, và tôi không nghĩ việc đó sẽ chấm dứt trong tương lai”.Các ngân hàng nước ngoài tại đây luôn cạnh tranh để có được nguồn nhân lực hiếm hoi nói được cả tiếng Anh và tiếng Trung hoặc một ngoại ngữ khác, đồng thời có kinh nghiệm và kĩ năng cần thiết cho công việc.Dù cạnh tranh với các ngân hàng địa phương có vẻ rất khó khăn, nhưng các ngân hàng nước ngoài cũng có “một cơ hội rất lớn”, đó là các dịch vụ liên quan đến quốc tế hóa bằng đồng NDT, bao gồm cả các hoạt động thanh toán thương mại bằng đồng NDT đã được chính phủ cho phép vào năm 2009.Trong tháng này, các quan chức ngân hàng ở Thượng Hải – trung tâm của các ngân hàng nước ngoài tại Trung Quốc – nói rằng phần lớn các ngân hàng thương mại trong thành phố đều lấy hoạt động mới này làm trọng tâm và được ưu tiên hàng đầu. Các giao dịch thanh toán thương mại bằng đồng NDT tại JP Morgan và Deustche Bank đã vượt quá 10 triệu NDT chỉ trong nửa đầu năm 2011.