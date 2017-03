Ngân hàng Tây Ban Nha, Italy bị hạ bậc tín nhiệm

Đây là một đòn nữa giáng vào những nỗ lực của hai nền kinh tế lớn trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang chật vật để vượt qua khó khăn tài chính này.



S&P đã hạ chỉ số tín nhiệm của 10 ngân hàng Tây Ban Nha, trong đó có hai ngân hàng lớn nhất nước này là Banco Santander và Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), do viễn cảnh tăng trưởng kinh tế mờ nhạt trong ngắn hạn và những vấn đề nghiêm trọng trên thị trường bất động sản Tây Ban Nha. Nhiều ngân hàng bị hạ một bậc tín nhiệm, có ngân hàng bị hạ hai bậc.



Riêng Banco Santander và BBVA đều bị hạ một bậc từ AA xuống còn AA-, với triển vọng tiêu cực.



Ngoài ra, một số ngân hàng khác như Banco Sabadell SA và Bankinter SA cũng bị bậc từ A xuống A-, và 15 ngân hàng khác bị đánh giá đang trong tình trạng xấu.



Trong khi đó, cơ quan xếp hạng tín dụng có uy tín khác là Fitch cũng đã hạ xếp hạng tín nhiệm của sáu ngân hàng Tây Ban Nha, kể cả Banco Santander và BBVA. Cuối tuần qua, Fitch đã hạ hai bậc tín nhiệm nợ công của Tây Ban Nha từ AA+ xuống còn AA-.



Ngoài ra, hãng Moody's cũng cho biết đang cân nhắc chỉ số tín nhiệm của Tây Ban Nha, hiện đang ở mức Aa2, thấp hơn hai bậc so với mức xếp hạng cao nhất của Moody's là AAA.



Cùng ngày, Fitch cũng hạ mức tín nhiệm của nhiều ngân hàng Italy, đặc biệt là ngân hàng Intesa Sanpaolo - ngân hàng lớn nhất nước này, từ AA-/aa- xuống còn A/a và đang cân nhắc một số ngân hàng khác, do chỉ số tín nhiệm của Rome đã bị hạ từ AA- xuống mức A+ với triển vọng tiêu cực.



Việc này đã tạo thêm sức ép cho các ngân hàng toàn châu Âu trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ công ở Eurozone chưa có dấu hiệu lắng dịu.





(TTXVN/Vietnam+)