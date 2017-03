Ngân hàng Thụy Sĩ thứ 2 đóng cửa do áp lực từ Mỹ

Ngày 17/10, ngân hàng quản lý khoảng 2 tỷ franc Thụy Sĩ (2,2 tỷ USD) cho biết các cổ đông của ngân hàng đã quyết định ngừng hoạt động.



Thông cáo của Bank Frey & Co có đoạn: “Quyết định này xuất phát từ các điều kiện thị trường ngày càng khó khăn, cũng như việc ngày càng có nhiều các quy định và những đòi hỏi mà các ngân hàng tư nhân nhỏ không thể đáp ứng được, đây là một phần hậu quả trong tranh cãi về thuế với Mỹ”.



Ngân hàng Frey & Co là một trong số 14 ngân hàng của Thụy Sĩ đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vì giúp những người trả thuế Mỹ trốn thuế.



Hồi tháng 1 năm nay, ngân hàng tư nhân Wegelin & Co. đã đóng cửa sau khi nhận trách nhiệm có liên quan tới các cáo buộc trốn thuế của Mỹ và phải trả 75 triệu USD tiền phạt.





