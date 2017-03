Ngân hàng Trung ương Anh giữ nguyên lãi suất 0,5%

BoE cho biết mặc dù tỷ lệ lạm phát ở Anh hiện vẫn cao hơn mục tiêu đề ra là 2%, nhưng ngân hàng này vẫn giữ nguyên lãi suất ở mức thấp do lo ngại chi phí cho vay tăng cao, làm giảm nguồn cung tiền mặt vào nền kinh tế.



Theo Cơ quan thống kê quốc gia (ONS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - một chỉ số cơ bản trong tính tỷ lệ lạm phát, đã tăng lên 2,9% trong tháng Sáu từ mức 2,7% trong tháng trước đó.



Tại cuộc họp của Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) thuộc BoE, các nhà hoạch định chính sách cũng quyết định không bơm thêm tiền cho chương trình mua lại trái phiếu chính phủ, hay còn gọi là chương trình nới lỏng định lượng (QE), hiện đã lên tới 375 tỷ bảng (tương đương 600 tỷ USD).



Trong khi đó, số liệu chính thức do ONS công bố hồi tuần trước cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của "đảo quốc Sương mù" trong quý hai vừa qua đã tăng tới 0,6%, gấp đôi so với quý đầu tiên của năm nay. Các chuyên gia kinh tế cho rằng với tốc độ tăng trưởng GDP như hiện nay, BoE không cần thiết phải tăng thêm các biện pháp kích thích kinh tế.



Ngoài ra, kết quả khảo sát công bố ngày 1/8 cũng cho biết sản lượng ngành chế tạo của Anh trong tháng Bảy có nhịp độ tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2011. Chỉ số quản lý sức mua (PMI) Markit/CIPS ngành chế tạo, hiện đóng góp khoảng 10,5% GDP, tăng từ 52,9 điểm trong tháng Sáu lên 54,6 điểm trong tháng Bảy. PMI nằm trên ngưỡng 50 điểm cho thấy sản lượng ngành chế tạo đang tăng trưởng.





Theo TTXVN