Ngân hàng Trung ương Australia cắt mạnh lãi suất

Đây là lần cắt giảm lãi suất mạnh nhất kể từ tháng 2/2009 khi kinh tế thế giới chìm trong suy thoái do khủng hoảng tài chính toàn cầu, và mức cắt giảm cao gần gấp đôi so với dự đoán của các nhà kinh tế. Điều này phản ánh lo ngại của RBA về nguy cơ kinh tế Australia suy giảm.



Phát biểu sau khi đưa ra quyết định trên, Thống đốc RBA Glenn Stevens cho biết quyết định cắt giảm lãi suất được đưa ra trên cơ sở các chỉ số kinh tế của Australia thời gian qua sụt giảm, trong khi lạm phát giảm nhẹ.



Đồng đôla Australia, vốn đang ở mức cao lịch sử so với USD trong vòng 18 tháng qua, đã nhanh chóng giảm giá ngay sau quyết định hạ lãi suất. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Australia có dấu hiệu khởi sắc.





