Ngân hàng TW Ấn Độ can thiệp thị trường ngoại hối

Ngân hàng trung ương Ấn Độ. (Nguồn: Internet)

Phiên 2/5, đồng rupee đã giảm xuống dưới ngưỡng 53 rupee so với USD, chạm mức thấp 53,01 rupee vào giữa phiên, trước khi hồi phục nhẹ lên 52,87 rupee sau khi có tin đồn RBI can thiệp vào thị trường ngoại hối.Đồng tiền có thể chuyển đổi một phần này đã bị tác động nặng nề bởi bất ổn trên toàn cầu, tình hình kinh tế trong nước yếu kém, luồng vốn từ nước ngoài chảy về nước yếu đi, cộng thêm sức ép từ các nhà nhập khẩu dầu mỏ phải đổi rupee lấy USD để thanh toán tiền nhập khẩu dầu.Ấn Độ - một trong những nước đói năng lượng - hiện nhập khoảng 1/5 lượng dầu cần thiết để phát triển kinh tế.Một nhà giao dịch cho hay RBI can thiệp nhẹ vào thị trường ngoại hối, một số ngân hàng quốc doanh có thể đã thay mặt RBI bán đồng USD. Mục đích can thiệp của RBI là ngăn chặn đồng rupee biến động mạnh.Ngân hàng này thường không bình luận về biến động của đồng rupee cũng như không khẳng định hành động can thiệp của mình vào thị trường ngoại hối. Trong khi đó, giới giao dịch cho rằng đây là lần can thiệp thứ chín của RBI từ đầu năm tới nay.Giám đốc điều hành công ty tư vấn India Forex, Abhishek Goenka, cho hay trên thị trường quốc tế, đồng USD đang bước vào giai đoạn phục hồi, trong khi Giám đốc bộ phận hàng hóa và tiền tệ công ty Angel Broking ở Mumbai, Naveen Mathur, cho rằng tình hình kinh tế yếu kém không cho phép đồng rupee lên giá.RBI tháng trước đã cắt giảm lãi suất đi 50 điểm cơ bản, mạnh hơn dự báo và là lần giảm đầu tiên trong ba năm qua nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.Tuy nhiên, nỗi lo ngại về khoảng cách thương mại nới rộng - năm ngoái đạt mức cao kỷ lục 184,9 tỷ USD - cùng với thâm hụt tài chính đang làm tiêu tan dần hy vọng chính sách hạ lãi suất của RBI có thể hỗ trợ kinh tế Ấn Độ tăng trưởng.Đồng rupee được đánh giá là đồng tiền có "màn trình diễn" đáng thất vọng nhất ở châu Á trong năm 2011.Đồng tiền này đã chạm mức thấp kỷ lục 54,30 rupee đổi 1 USD vào giữa tháng 12/2011, nhưng sau đó đã hồi phục lên mức 48,67 rupee đổi 1 USD trong tháng 2/2012, nhờ làn sóng mua chứng khoán và trái phiếu Ấn Độ của các quỹ đầu tư nước ngoài "dâng lên" mạnh mẽ. Mặc dù vậy, đồng rupee gần đây đã xuống giá khi giá cổ phiếu giảm.