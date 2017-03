Ngân sách Mỹ đã thâm hụt 125 tỷ USD trong tháng 5

Tổng nguồn thu của chính phủ trong tháng trước đạt 180 tỷ USD, tăng 3% trong khi tổng chi tiêu của chính phủ trong tháng là 306 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước.



Trước đó, báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cho biết mức thâm hụt cán cân xuất nhập khẩu của Mỹ trong tháng 4 là 50,1 tỷ USD, giảm 4,9% so với tháng 3.



Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong tháng đạt 182,9 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng 3 trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 233 tỷ USD, tăng 1,7%.



Xuất khẩu của Mỹ sang thị trường 27 nước Liên minh châu Âu trong tháng 4 giảm 11,1%, chỉ ở mức 22,3 tỷ USD, mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng gần đây tăng 3,5%.



Tốc độ tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc cũng đã tác động tới kinh tế Mỹ, làm cho kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Mỹ vào thị trường này trong tháng 4 giảm tới 14% trong khi nhập khẩu tăng 4,8%, đạt 33 tỷ USD.



Trong tháng 4, giá nhập khẩu dầu thô của Mỹ ở mức trung bình 109,94 USD/thùng, mức giá cao nhất kể từ tháng 8/2008./.





(TTXVN)