Ngành dầu khí: Nhà nước sợ 'mất ưu thế' thì không thể phát triển

Trải qua hơn 40 năm hoạt động, Petronas từ một công ty dầu khí quốc gia thuộc sở hữu của chính phủ Malaysia đã phát triển thành một tập đoàn đa quốc gia với hơn 400 công ty con và hơn 40 công ty liên doanh (trong đó tập đoàn nắm giữ ít nhất 50% cổ phần). Các hoạt động khai thác và chế biến dầu khí của Petronas hiện diện tại hơn 35 quốc gia, ở cả Á, Âu, Phi và Mỹ La-tinh. Hồi năm 2012, Petronas mua thành công hai công ty dầu khí của Việt Nam, bao gồm Petronas Co Ltd Việt Nam (PVL) và Thăng Long LPG Co Ltd (TLLCL). Hồi tháng 5-2015, trong buổi gặp mặt các công nhân Dầu khí tiêu biểu và nghe người lao động dầu khí bày tỏ những nguyện vọng cùng những kiến nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ mong muốn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ phát triển, sánh ngang với các tập đoàn dầu khí lớn khác trong khu vực và trên thế giới với mục tiêu trước mắt là ngang bằng với Petronas của Malaysia.