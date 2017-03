Ngành may mặc Campuchia bị ngừng trệ vì đình công

Việc này khiến hàng trăm nhà máy may mặc tại Campuchia bị đóng cửa, qua đó làm toàn bộ ngành sản xuất với 400.000 việc làm và đóng góp 5 tỷ USD xuất khẩu mỗi năm, gần như đình trệ.Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, do lo ngại trước các cuộc đình công đang diễn ra rộng khắp tại Campuchia khiến ngành công nghiệp may mặc nước này gần như bị đóng cửa, ngày 31/12, Tổ chức lao động của Liên hợp quốc (ILO) đã ra lời kêu gọi các công đoàn và nhà máy may mặc tại nước này chấm dứt bạo lực và những hành động hủy hoại các tài sản, nhanh chóng mở cửa trở lại các nhà máy.Trong thông cáo báo chí, Văn phòng ILO ở khu vực Đông Nam Á nêu rõ những rủi ro từ tình hình hiện nay là đáng quan ngại cho một ngành công nghiệp đang phải hoạt động trong một môi trường quốc tế cạnh tranh khốc liệt.

ILO kêu gọi tất cả các bên liên quan ở Campuchia thực hiện nghiêm chỉnh thỏa ước lao động ký năm 2010 và được gia hạn năm 2012 giữa Liên đoàn thương mại và Hiệp hội các nhà sản xuất may mặc Campuchia, hiệp hội đại diện cho 470 nhà máy sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc.

Theo TTXVN