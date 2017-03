Nga-Ukraine đảm bảo chuyển khí đốt sang châu Âu

Tuyên bố này được Phó Thủ tướng Ukraine Yuriy Boyko đưa ra ngày 16/7 trên kênh 5 đài truyền hình Ukraine.



Ông Boyko cho biết lãnh đạo hai tập đoàn khí đốt quốc gia Gazprom của Nga và Naftogaz-Ukraine của Ukraine đã họp tại Sochi để bàn bạc nhằm tìm ra mô hình bảo đảm vận chuyển khí đốt của Nga xuất sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraine được thông suốt. Tuy nhiên, ông Boyko không cho biết nội dung phương án đã nêu.



Trước ngưỡng cửa mùa Đông, giữa Nga và Ukraine lại nổi lên bất đồng xung quanh khối lượng khí đốt Ukraine phải dự trữ để đảm bảo bơm khí đốt đầy đủ cho khách hàng châu Âu.



Trước đó Naftogaz-Ukraine đã lên tiếng từ chối tự bỏ tiền, mà yêu cầu Gazprom phải chi trả cho số lượng khí đốt dự trữ, như một động thái "mặc cả" với Nga để nước này giảm giá khí đốt bán cho Ukraine.



Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine Eduard Stavytskiy cho biết hiện trong các kho chứa khí đốt của nước này mới chỉ có 14-16 tỷ m3, trong khi vào mùa dự trữ năm 2012, con số này là 21 tỷ m3.



Trong sáu tháng đầu năm 2013, Ukraine đã giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2012 lượng khí đốt Nga trung chuyển qua lãnh thổ Ukraine sang các nước Tây Âu, xuống còn 38,22 tỷ m3.



Cũng trong thời kỳ này, chỉ có 10,3 tỷ m3 khí đốt Nga được bơm vào hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2012.





