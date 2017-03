Ngày đen tối của Kodak

Cổ phiếu của Eastman Kodak lao dốc không phanh vào hôm qua sau khi có tin công ty này vừa thuê một hãng luật vốn nổi tiếng về các vụ phá sản. Tin tức này khiến các nhà đầu tư bán tống bán tháo cổ phiếu vì tin rằng Kodak có thể nộp đơn xin bảo hộ phá sản trong tương lai gần.







Các nhân viên hãng Kodak ra về từ trụ sở chính của hãng

tại Rochester, New York. Ảnh: guardian.co.uk

Trong phiên giao dịch hôm qua tại sàn chứng khoán New York Stock Exchange, có lúc cổ phiếu của hãng mất tới 68% xuống 54 cent, trước khi phục hồi nhẹ và chốt tuần ở 78 cent, mất 53,8% so với đầu phiên.Chỉ trong một ngày, giá trị thị trường của công ty có trụ sở tại New York này mất khoảng 210 triệu USD. Có thể nói đây là những ngày đen tối nhất của hãng Kodak, nếu như so với thời kỳ huy hoàng cách đây 14 năm khi giá trị thị trường của họ đạt con số 31 tỷ USD.Cú sốc hôm qua khiến cái giá để bảo hiểm khoản nợ của Kodak theo hình thức Hợp đồng bảo hiểm nợ xấu (CDS) tăng vọt 70% sau khi nguy cơ phá sản của hãng này hiện rõ trong mắt các nhà đầu tư.Vốn là người tiên phong trong lĩnh vực máy ảnh, Kodak từng là hãng đầu tiên tung ra chiếc máy ảnh cá nhân vào năm 1888. Nổi tiếng với máy ảnh, nhưng Kodak lại rơi vào khủng hoảng vì chiếc máy quay kỹ thuật số. Dòng sản phẩm này khiến hãng không kiếm được đồng lợi nhuận nào kể từ năm 2007.Xác nhận việc họ thuê hãng luật danh tiếng Jones Day, một công ty chuyên xử lý các vụ phá sản, nhưng Kodak không giải thích tại sao. Để trấn an giới đầu tư, Kodak khẳng định hãng sẽ thực hiện mọi cam kết và vẫn đang tìm cách kiếm tiền trang trải nợ nần.Kodak hiện tìm cách bán bản quyền công nghệ mới nhất của họ là hình ảnh kỹ thuật số, được định giá khoảng 2 tỷ USD. Đây là công nghệ cho phép xem trước hình ảnh khi đang chụp hoặc quay của thiết bị kỹ thuật số. Cách đây không lâu, họ đã thuê Ngân hàng đầu tư Lazard tư vấn cho việc định giá và mua bán bản quyền.Hiện nay, bản quyền sáng chế thuộc lĩnh vực công nghệ là gà đẻ trứng vàng. Hồi tháng 6, "cựu" ông trùm truyền thông của thế giới là Nortel đến từ Canada đã kiếm được 4,5 tỷ USD nhờ bán một bản quyền. Mới đây, người khổng lồ Google đã bỏ ra 12,5 tỷ USD để mua lại Motorola Mobility cũng chỉ vì muốn thâu tóm những bản quyền mà hãng này đang nắm giữ. Còn lần này, các nhà phân tích đánh giá bản quyền công nghệ hình ảnh kỹ thuật số của Kodak cũng rất "đáng đồng tiền bát gạo".