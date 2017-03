Nghị sỹ Mỹ yêu cầu linh hoạt trong đàm phán TPP

Đoàn đàm phán Mỹ vẫn đề xuất áp dụng quy tắc đòi hỏi mọi nguyên liệu dệt may phải có xuất xứ từ các nước thành viên TPP. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Đoàn đàm phán Mỹ vẫn đề xuất áp dụng quy tắc đòi hỏi mọi nguyên liệu dệt may phải có xuất xứ từ các nước thành viên TPP. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

(TTXVN)



Theo nhóm nghị sỹ trên, đoàn đàm phán Mỹ vẫn đề xuất áp dụng quy tắc đòi hỏi mọi nguyên liệu dệt may phải có xuất xứ từ các nước thành viên TPP.Các nghị sỹ cho rằng việc các nhà đàm phán Mỹ đòi áp dụng quy tắc này sẽ làm tổn hại hoạt động xuất khẩu cũng như tạo việc làm ngay tại nước Mỹ. Các nghị sỹ cho rằng sự tiếp cận thị trường dệt may Mỹ đối với sản phẩm từ các nước TPP là một điểm nhượng bộ trước các nước TPP và là công cụ quan trọng mà Mỹ phải sử dụng để đạt được các ưu tiên trong đàm phán.Mục tiêu của Mỹ là đạt được một hiệp định thương mại theo "tiêu chuẩn thế kỷ 21" với những nội dung quan trọng về tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của Mỹ như nông nghiệp, xuất khẩu hàng hóa công nghiệp và dịch vụ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.Việc phía Mỹ đòi áp dụng quy tắc xuất xứ "yarn-forward" cũng bị chỉ trích nhiều từ chính các doanh nghiệp và các tổ chức liên quan đến thương mại.Liên minh Dệt may TPP cho rằng quy tắc "lỗi thời" này không thể áp dụng được trong các chuỗi giá trị toàn cầu hiện nay. Theo liên minh, cách tiếp cận "tất cả hoặc không gì cả" của Mỹ sẽ không thúc đẩy xuất khẩu của nước này cũng như đầu tư mới vào ngành dệt may.Cùng ngày, Chủ tịch Hiệp hội lãnh đạo công nghiệp bán lẻ (RILA) Sandy Kennedy tuyên bố ủng hộ bức thư trên của các thượng nghị sỹ vì thừa nhận tác động tích cực của những thay đổi về các quy tắc trong ngành dệt may đối với ngành bán lẻ của Mỹ, đảm bảo có được một TPP toàn diện, tiêu chuẩn cao.Trước đó, tháng 10/2011, một nhóm gồm 30 hạ nghị sỹ Mỹ cũng đã có một đề nghị tương tự gửi Đại diện Thương mại Mỹ, Đại sứ Ron Kirk.Mỹ và 8 nước khu vực Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, đã tiến hành 11 vòng đàm phán về TPP. Vòng đàm phán thứ 12 sẽ diễn ra từ ngày 8-18/5 tại thành phố Dallas thuộc bang Texas của Mỹ.