Ngôi tỷ phú giàu nhất Trung Quốc có chủ nhân mới

Thông tin được hãng tin tài chính Bloomberg đăng tải. Theo đó, căn cứ trên những bản công bố thông tin mới đây, giá trị khối tài sản không phải bất động sản của ông Wang được xác định có giá trị cao hơn so với ước tính trước đây.







Tỷ phú Wang Jianlin từng có 16 năm phục vụ trong quân đội





Một trung tâm thương mại của tập đoàn Wanda



Thanh Tùng (DT/ Bloomberg)

Vị chủ tịch của tập đoàn bất động sản Dalian Wanda Group, chủ sở hữu chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất thế giới sau khi mua lại AMC Entertainment Holdings Inc hồi năm ngoái với giá 2,6 tỷ USD, nắm trong tay khối tài sản trị giá 14,2 tỷ USD, theo bảng Chỉ số tỷ phú Bloomberg. Ông Vương giàu hơn tỷ phú Zong Qinghou, nhà sáng lập tập đoàn đồ uống lớn thứ ba Trung Quốc Hangzhou Wahaha Group, khoảng 3,2 tỷ USD.“Wanda dẫn đầu các doanh nghiệp Trung Quốc trong hoạt động mở rộng kinh doanh ra toàn cầu và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng tại quê nhà với những thương vụ mua bán sáp nhập giá trị lớn”, Kenny Wu, một nhà phân tích tại Hồng Kông của công ty nghiên cứu Ji-Asia Research Ltd nhận định. “Các bước đi của ông Wang nhằm đa dạng hóa kinh doanh ngoài bất động sản tại Trung Quốc dường như đang đem lại thành quả”.Đế chế bất động sản của ông Wang hiện đang quản lý diện tích bất động sản thương mại lên tới 13,7 triệu m2. Họ có kế hoạch tăng tỷ lệ nắm giữ tài sản của ông lên 68% trước năm 2014. Tỷ phú này cũng đang đẩy mạnh các thương vụ thâu tóm ở nước ngoài, trong đó có việc mua Sunseeker International Ltd, một nhà sản xuất du thuyền tại Anh cho các bộ phim điệp viên 007, với giá 1,6 tỷ USD hồi tháng 6.Ông còn dự định chi hơn 1 tỷ USD để xây một khu chung cư phức hợp cao cấp dọc theo hai bờ sông Thames tại London.Gia đình ông Wang hiện sở hữu 100% cổ phần tại Dalian Wanda một cách trực tiếp và thông qua công ty quản lý là Dalian Hexing Investment Co. Bản thân ông nắm 98% cổ phần của Dalian Hexing. 2% cổ phần còn lại thuộc về con trai ông, Wang Sicong. Vị tỷ phú này cũng nắm giữ 61,6% cổ phần tại công ty bất động sản thương mại Dalian Wanda Commercial Property Co.Trong vòng 12 tháng tính tới ngày 30/6, doanh thu của Dalian Wanda đạt tới 26 tỷ USD. 76% doanh thu của Wanda trong nửa đầu năm 2013 đến từ bất động sản thương mại, giảm so với tỷ lệ 88% một năm trước đó và 91% vào thời điểm 2011.Vị tỷ phú 58 tuổi này, người từng nổi tiếng khi hát các bài dân ca Tây Tạng và Mông Cổ tại các cuộc đại hội cổ đông thường niên của Wanda, là con lớn trong một gia đình gồm 5 anh em tại tỉnh Tứ Xuyên, gần biên giới Tây Tạng.Cha ông từng chiến đấu trong quân đội trong các chiến dịch những năm 1930 và sau đó là Thế chiến II. Bản thân ông Wang gia nhập quân giải phóng nhân dân Trung Quốc ở tuổi vị thành niên và phục vụ trong quân ngũ 16 năm trước khi giải ngũ với tư cách một sỹ quan.Sau đó ông vào làm cho một công ty xây dựng dân dụng đang ngập trong nợ, trực thuộc cảng phía Bắc của thành phố Đại Liên. Tại đây ông đã đổi tên công ty thành Dalian Wanda và trở thành tổng giám đốc năm 1992. Cùng năm đó, Bạc Hy Lai trở thành quyền thị trưởng Đại Liên. Vị cựu ủy viên Bộ chính trị đảng Cộng Sản Trung Quốc đã bị khởi tố vì tội nhận hối lộ, tham nhũng và lạm dụng quyền lực, và sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 22/8.Trong vòng 2 thập niên sau đó, ông Wang đã xây dựng 72 trung tâm mua sắm, được gọi là các “Wanda Plaza”, với đặc điểm nổi bật là các trung tâm mua sắm, cao ốc văn phòng và rạp chiếu phim của công ty ông.Việc lựa chọn thời điểm trên để phát triển bất động sản đã đem lại thành công rực rỡ khi các cư dân thành thị của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới lần đầu tiên vượt qua số lượng người sống tại nông thôn vào năm 2011. Sự gia tăng nhanh chóng cư dân đô thị, với khoảng 21 triệu người mỗi năm đã khiến thu nhập cá nhân và nhu cầu tiêu dùng tăng cao.“Nhu cầu tiêu dùng của Trung Quốc, đặc biệt là phân khúc cao cấp đang bùng nổ”, ông Wang từng khẳng định với các phóng viên tại Bắc Kinh hồi tháng 6. Ông dự tính sẽ có trong tay 110 plaza trong năm 2014.