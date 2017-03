Người dân Canada lo ngại kinh tế bắt đầu suy thoái

Đó là kết quả khảo sát của Câu lạc bộ các chuyên gia kinh tế Canada công bố trên báo "Thư tín địa cầu" số ra ngày 5/1.



Phóng viên TTXVN tại Ottawa, dẫn kết quả khảo sát trong tháng 12/2011 của Công ty thăm dò dư luận Pollara cho thấy chỉ có 25% số người được hỏi tỏ ra lạc quan về triển vọng kinh tế đất nước trong năm 2012, so với 36% của năm 2010 và 54% của năm 2009. Sự bi quan ngày càng tăng khi hầu hết các chuyên gia kinh tế đều dự đoán tăng trưởng kinh tế của Canada trong năm 2011 và 2012 ở mức dưới 2% và tăng trưởng việc làm chỉ ở mức tối thiểu.



Kết quả khảo sát của Pollara cũng cho biết khoảng 70% số người được hỏi cho rằng kinh tế Canada đã bước vào giai đoạn đầu của cuộc suy thoái, tuy nhiên chưa phải ở mức độ đáng báo động. Một cuộc suy thoái kinh tế lớn thường bắt đầu với việc nền kinh tế bị suy giảm ở hai quý liên tiếp và tổng sản phẩm quốc nội thực tế trong quý 3/2010 của Canada đã giảm 0,5% so với quý 2, với mức tăng trưởng trung bình là 3,5%.



Chủ tịch Pollara, ông Michael Marzolini đồng thời là người chủ trì cuộc khảo sát cho biết đây là kết quả bi quan nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng năm 2008. Người Canada không những tin rằng nền kinh tế quốc gia đang bước vào giai đoạn suy thoái mà còn lo ngại nó kéo dài hơn so với cuộc khủng hoảng hồi năm 2008.



Bên cạnh đó, ngày càng nhiều người tỏ ra lo lắng về việc tăng trưởng yếu của nền kinh tế sẽ ảnh hưởng lâu dài đến tài chính và thu nhập cá nhân. Khoảng 47% người được hỏi tin rằng thu nhập cá nhân sẽ giảm xuống dưới mức chi phí sinh hoạt.



Theo số liệu của Cơ quan thống kê Canada, tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng 12/2011 là 7,4%. Việc tăng trưởng kinh tế yếu kém sẽ không thể tạo thêm việc làm cho khoảng 1,5 triệu người đang thất nghiệp và có thể đẩy tỷ lệ thất nghiệp tăng cao thậm chí lên gần 8% trong năm 2012.





(TTXVN/Vietnam+)