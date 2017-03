Người Đức muốn quay về dùng đồng mark

Một nửa dân số Đức không muốn tiếp tục dùng đồng Euro.

Cuộc khảo sát này được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu thị trường Ipsos và báo chí Đức loan tin hôm qua. Theo đó, khoảng 51% người trả lời muốn đồng mark quay trở lại, 30% phản đối ý kiến trên và 18% không đưa ra được quyết định.

Niềm tin của người Đức vào đồng tiền chung châu Âu euro bị lung lay nghiêm trọng trong những tháng gần đây do cuộc khủng hoảng nợ ở Hy Lạp và gói giải cứu cho Athens của các nước Eurozone. Nếu so sánh tương quan với thời điểm đồng mark còn tồn tại ở năm 1998, đồng euro hiện mạnh hơn mark (so sánh ngang giá với USD). Nhưng việc mất giá mạnh của đồng euro đã làm dấy lên các mối lo ngại tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu này.

Đồng mark là đơn vị tiền tệ chính thức của Đức cho đến tận năm 1999, và vẫn tiếp tục được lưu hành dưới hai dạng giấy bạc và tiền xu cho đến năm 2002.

Những người lớn tuổi mong muốn được quay về với đồng mark.

Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò nói trên, ý kiến đưa đồng mark quay trở lại cũng dao động tùy từng độ tuổi. Những người từ 54-60 tuổi nói rằng họ rất muốn dùng lại đồng tiền này, trong khi chỉ có 42% số người trong độ tuổi từ 16-29 là mong chờ việc đó.

Sự chênh lệch giữa hai khu vực Đông và Tây Đức cũng là rất nhỏ với 52% người ở Đông Đức và 48% ở Tây Đức cho biết họ thích đồng mark hơn euro.

Giáo dục cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định này. 34% số sinh viên tốt nghiệp từ các trường trung học dự bị đại học cho rằng họ sẽ dùng đồng mark. Trong khi tỷ lệ này ở những người tốt nghiệp các trường dạy nghề là khoảng 70%.

Theo Hà Thu (VNE)