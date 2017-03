Người giàu nhất thế giới sắp bị soán ngôi

Tỷ phú Carlos Slim hiện là người giàu nhất thế giới. (Ảnh: ABCNews)

Bloomberg cho biết, căn cứ vào xếp hạng chỉ số tỷ phú của hãng tin này, trong tuần này, tổng tài sản ròng của 100 người giàu nhất hành tinh đã bị hao hụt 17,9 tỷ USD, cho dù chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ suýt chút nữa thì vượt qua ngưỡng đỉnh cao mọi thời đại được xác lập 5 năm trước.



Trong đó, đáng chú ý nhất là người giàu nhất thế giới, tỷ phú người Mexico, ông Carlos Slim bị mất tới 5 tỷ USD. Nguyên nhân là do đầu tuần, các nhà hoạch định chính sách của Mexico đã công bố một quy định mới có thể đe dọa tới địa vị thống trị của tập đoàn viễn thông America Movil SAB của tỷ phú Slim.



Giá cổ phiếu của tập đoàn viễn thông America Movil SAB đã giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 4 năm qua. Hiện tổng giá trị tài sản ròng của tỷ phú 73 tuổi người Mexico này đã giảm mạnh, xuống 67,8 tỷ USD, chỉ "nhỉnh" hơn so với tài sản của người giàu thứ hai thế giới là Bill Gates có 184 triệu USD.



Đây là độ chênh lệch giá trị tài sản thấp nhất giữa hai tỷ phú này kể từ khi hãng tin Bloomberg chính thức đưa ra xếp hạng chỉ số tỷ phú thế giới vào tháng 3/2012 cho tới nay. Tuy nhiên, theo giới phân tích, khả năng khoảng cách này sẽ còn bị thu hẹp hơn, nếu như xuất hiện thêm các yếu tố bất lợi trên thị trường.



Chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ hôm 14/3 đã gần chạm tới mức cao kỷ lục 1.565,15 điểm xác lập hồi tháng 10/2007, nhưng tới phiên cuối tuần (ngày 15/3) lại giảm nhẹ, nâng khoảng cách từ mức điểm hiện nay với mức cao kỷ lục từ 2 điểm lên 5 điểm. Tính cả tuần, chỉ số này nhích 0,6%.



Chỉ số chứng khoán S&P 500 đã tăng hơn hai lần so với mức đáy thiết lập vào năm 2009, nhờ báo cáo kinh doanh, lợi nhuận của các doanh nghiệp thể hiện sự tăng trưởng tốt hơn so với dự báo của giới phân tích, cùng các chương trình nới lỏng tiền tệ nhằm kích thích kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).



Cũng theo báo cáo mới nhất của hãng tin Bloomberg, tỷ phú đồng sáng lập hãng phần mềm Microsoft, ông Bill Gates, hiện sở hữu số tài sản ròng trị giá 67,6 tỷ USD. Người giàu nhất châu Âu, tỷ phú Amancio Ortega, 76 tuổi, người sáng lập tập đoàn bán lẻ thời trang Inditex, sở hữu số tài sản trị giá 55,7 tỷ USD.



Hiện tỷ phú Amancio Ortega vẫn đứng thứ ba thế giới về độ giàu có. Số tài sản của vị tỷ phú này hiện cao hơn so với người đứng kế tiếp là tỷ phú Warren Buffett khoảng 900 triệu USD.

Theo Thanh Vân (VNN)