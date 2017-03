Người quá khổ phải trả gấp đôi tiền vé máy bay

Hành khách thuộc diện này sẽ phải trả thêm 75% so với giá vé thường, nếu họ quá to béo không ngồi riêng ở một ghế đơn được mà phải bố trí cho họ một ghế đặc biệt.

Theo người phát ngôn, sở dĩ như vậy là vì lý do an toàn. Hành khách phải được bảo đảm an toàn, chẳng hạn như tất cả các đệm tựa lưng phải được vận động dễ dàng và họ đều phải thắt dây an toàn.

Người to béo sẽ được hoàn lại tiền, nếu chuyến bay không được đặt đầy chỗ. Kích thước trung bình của ghế trên máy bay trong chuyến bay đường dài là 43cm chiều rộng và 44cm chiều dài.

Hiện hãng hàng không giá rẻ của Ireland cũng có kế hoạch đưa vào áp dụng chế độ giá cao đối với người to béo.

Theo Nguyễn Xuân (Vietnam+)