Nguy cơ chiến tranh tiền tệ lại bùng lên

Cuối tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc - Hyun Oh-seok cho biết đang “theo dõi sát sao” đồng won và sự yếu đi liên tục của yen Nhật. Cũng trong tuần, Trung Quốc đã phát đi tuyên bố tương tự. Đồng yen giảm giá sẽ giúp hàng xuất khẩu của Nhật Bản rẻ hơn và có lợi thế so với các đối thủ trên thị trường quốc tế.

Ngày 3/1, đồng won đã tăng lên cao nhất 5 năm so với yen, khiến chứng khoán nước này giảm xuống đáy 4 tháng. Yen Nhật cũng chạm đáy 15 năm so với NDT hôm 2/1. Dù vậy, tuyên bố từ các nước láng giềng cũng đã khiến yen nhích lên so với won, NDT và USD cuối tuần trước.

Đồng yen yếu đang đe dọa hàng xuất khẩu của các nước láng giềng. Ảnh: Bloomberg

"Anh phải biết được đâu là giới hạn chịu đựng của các nước châu Á khác. Theo góc độ kỹ thuật, tỷ giá 1 USD đổi 112 yen có thể xảy ra trong năm nay. Tuy nhiên, liệu các nước, như Hàn Quốc, có coi đây là mối đe dọa với họ hay không, và có can thiệp hoặc nhảy vào cuộc chiến tiền tệ trong khu vực không vẫn còn cần theo dõi. Tôi không dám chắc điều gì cả vì không đoán được các ngân hàng trung ương sẽ làm thế nào", David Greene – Giám đốc bộ phận thương mại tại AFEX Australia nhận xét trên CNBC.

Đầu năm 2013, giới phân tích xôn xao vì vấn đề chiến tranh tiền tệ, một phần do yen giảm giá mạnh. "Vì vấn đề đồng yen, tôi cho rằng các nước sẽ có nhiều quyết định lớn trong năm nay. Đồng yen yếu đang gây áp lực lên tiền tệ nhiều nước mới nổi ở châu Á. Chúng tôi cho rằng họ sẽ phản kích, chiến tranh tiền tệ sẽ leo thang và can thiệp là phương án khả dĩ nhất", Michael Woolfolk – Giám đốc điều hành BNY Mellon cho biết.

Yen Nhật đã giảm 22% so với USD năm ngoái do chương trình nới lỏng mạnh tay của Ngân hàng trung ương Nhật và đồng đôla mạnh lên sau tuyên bố giảm kích thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED). "Tỷ giá yen so với won vẫn chưa ảnh hưởng mạnh lắm tới các hãng xuất khẩu. Tuy nhiên, có vẻ giới chức Hàn Quốc đã bắt đầu đánh tiếng trước. Các nước trọng xuất khẩu tại Bắc Á sẽ còn tiếp tục tranh luận về chủ đề nội tệ mạnh trong năm nay", Vishnu Varathan, nhà kinh tế học tại Mizuho Corporate Bank nhận định.

Theo Hà Thu (VNE)