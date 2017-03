Nhà đầu tư Mỹ lo sợ suy thoái kép

Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng đột biến trở lại trong tuần vừa rồi tại Mỹ, với 13.000 đơn xin trợ cấp mất việc mới. Trước đó, các nhà kinh tế dự báo xu hướng giảm của tỷ lệ thất nghiệp.

Báo cáo này ra cùng lúc với thông tin ngành sản xuất Mỹ tăng trưởng chậm hơn mong đợi. Viện quản lý nguồn cung ISM cho biết tăng trưởng sản xuất tháng 6 của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tháng gần đây. ISM còn chỉ ra rằng số lượng đơn đặt hàng và xuất khẩu Mỹ đi xuống trong tháng vừa rồi.

Hàng loạt báo cáo bi quan khiến nhà đầu tư lập tức nghĩ đến nguy cơ suy thoái kép. Tâm lý hoảng sợ của giới đầu tư kéo tuột chứng khoán Phố Wall đi xuống ngày thứ tư liên tiếp.

Tuy nhiên, giới phân tích lại đánh giá thấp nguy cơ suy thoái lần 2. "Việc đà tăng trưởng đi chậm lại không có nghĩa là nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái", chuyên gia kinh tế trưởng John Canally của Viện tài chính LPL Financial ở Boston nhận định.

Mặc dù vậy, tâm lý bi quan vẫn đẩy đồng đôla xuống mức thấp nhất trong 7 tháng so với yen Nhật. Tỷ lệ hoán đổi giữa đôla và đồng yen co hẹp 0,9%, xuống 87,6 yen ăn một đôla. Trong khi đó, đồng euro ghi nhận phiên hồi phục theo ngày tốt nhất kể từ hôm 10/5 – thời điểm chính phủ các nền kinh tế châu Âu thông qua gói cứu trợ khẩn cấp trị giá gần 1.000 tỷ đôla nhằm đẩy lùi cơn bão khủng hoảng nợ công. Chung cuộc, đồng euro tăng 2,5% so với đồng bạc xanh, theo đó nới rộng tỷ giá niêm yết với đôla lên 1,2540 đôla từ mức 1,2238 đôla trong phiên liền trước.

Thị trường dầu thô cũng chao đảo, đi xuống ngày thứ tư liên tiếp. Trên sàn giao dịch hàng hóa Nymex, giá dầu thô ngọt nhẹ giao kỳ hạn tháng 8 hạ 2,7 đôla, tương ứng 3,5%, xuống 72,95 đôla mỗi thùng. Thống kê cho thấy, giá vàng đen đã giảm 8,4% trong năm nay.

Giá vàng thế giới lao dốc. Nhà đầu tư ào ạt bán tháo mặt hàng kim loại quý giữa những lo ngại các tổ chức kinh tế lớn trên thế giới đang chuẩn bị bán ra một lượng vàng khổng lồ nhằm trang trải cho các chi phí vốn sau cơn bão khủng hoảng tài chính toàn cầu. Giá vàng giao dịch kỳ hạn tháng 8 bốc hơi 40 đôla (3,1%) và đóng cửa ở mức thấp nhất trong hơn một tháng, tại 1.206,7 đôla một ounce. Đồ thị kỹ thuật chỉ ra rằng, xu hướng tăng của vàng đã bị phá vỡ và mốc kháng cự được chờ đợi sẽ 1.200 đôla mỗi ounce.

Nối tiếp những thông tin bi quan của Mỹ, giới đầu tư lại thêm lo lắng sau kết quả hai cuộc khảo sát mới đây nhất cho thấy lĩnh vực sản xuất Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn so với dự đoán của các nhà kinh tế. Cùng lúc đó, sản lượng nhà máy tại 16 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu cũng suy giảm tháng thứ hai liên tiếp.

Tại châu Âu, đà phục hồi cũng bộc lộ một số dấu hiệu suy yếu. Niềm tin nhà đầu tư Đức sụt giảm trong tháng 6, tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 leo lên 10,1% - mức cao nhất trong gần 12 năm. Tại Pháp, niềm tin tiêu dùng đi xuống tháng thứ năm liên tiếp trong tháng vừa qua.

Tây Ban Nha là điểm sáng hiếm hoi trên thị trường vào hôm qua. Ngày 1/7, văn phòng Thủ tướng Jose Luis Zapatero cho biết, Tây Ban Nha đã phát hành thành công 3,5 tỷ euro, tương đương 4,3 tỷ đôla trái phiếu thời hạn 5 năm. Nhu cầu cao hơn 1,7 lần so với lượng chào bán. Phiên đấu giá trái phiếu thành công đã giúp củng cố niềm tin nhà đầu tư vào nền kinh tế lớn thứ 4 tại châu Âu, tạm thời làm nguội bớt nguy cơ bị cơ quan xếp hạng Moody đánh tụt hạng tín dụng.

Chương trình ưu đãi thuế mua nhà của Chính phủ Mỹ nhiều khả năng sẽ được kéo dài thêm 3 tháng nữa. Quốc hội Mỹ đã đệ trình lên Tổng thống Barack Obama một dự thảo luật bổ sung trong đó cho phép kéo dài chương trình ưu đãi tín dụng thuế dành cho người mua nhà lần đầu thêm 3 tháng, tức là đến 30/9 thay vì thời hạn 30/6 như đề xuất ban đầu. Dự luật trên được Hạ viện Mỹ thông qua vào hôm thứ Ba (29/6) và cũng đã được sự đồng thuận của Thượng viện vào tối ngày hôm sau. Theo các điều khoản hiện tại thì ngày 30/4 là ngày kết thúc việc ký kết các hợp đồng và 30/6 là hạn chót cho việc bàn giao quyền sở hữu bất động sản. Được biết, chương trình tính thuế dành cho người mua nhà lần đầu của Chính phủ Mỹ đã giúp doanh số bán nhà tăng mạnh trong quý một vừa qua.

Theo Nguyễn Hùng (VNE)