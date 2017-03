Nhà đầu tư nước ngoài đang bỏ trái phiếu Hàn Quốc

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (Korea Exchange), các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua ròng cổ phiếu trong 11 ngày liên tiếp từ 23/8, với lượng mua ròng lên tới 3.180 tỷ won (2,91 tỷ USD) trong 14 phiên giao dịch.



Ngược lại, theo số liệu từ Hiệp hội Đầu tư tài chính Hàn Quốc, khối ngoại cũng đã bán ròng 3.080 tỷ won trái phiếu trong suốt 14 phiên giao dịch vừa qua.



Các nhà quan sát thị trường cho rằng đã có sự thay đổi trong đầu tư nước ngoài đối với sức mạnh của đồng won so với đồng USD. Nhà phân tích Park Jong-yeon từ Công ty chứng khoán và đầu tư Woori, nói: "Trong bối cảnh có sự tăng giá của đồng won, các nhà đầu tư nước ngoài dường như nghĩ rằng cổ phiếu có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn trái phiếu."



Các nhà phân tích khác nói rằng việc các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trái phiếu có thể phát sinh từ những tính toán của họ để gặt hái lợi nhuận ngoại hối từ sự gia tăng giá trị của đồng won.



Đồng nội tệ của Hàn Quốc đã tăng giá đáng kể so với đồng USD trong những ngày gần đây. Hôm 6/9, đồng won kết thúc phiên giao dịch ở mức 1.093 won đổi 1 USD, tăng 5,4 won so với phiên giao dịch trước. Đây là lần đầu tiên trong bốn tháng qua đồng nội tệ của Hàn Quốc đã tăng lên trên mức 1.100 won/USD.





Theo Việt Cường (TTXVN)