Nhà đầu tư “săn” hàng giá rẻ, giá dầu châu Á tăng

Theo các chuyên gia phân tích, nhà đầu tư đang tích cực "săn" hàng giá rẻ sau đợt đi xuống vừa qua của dầu thô.



Ngoài ra, đồng USD yếu đi (so với đồng euro) cũng là một nhân tố thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến với những hợp đồng mua dầu kỳ hạn.



Tại châu Á sáng 5/6, đồng euro được giao dịch với giá 1,2532 USD/euro, so với mức 1,2494 USD/euro ở thời điểm cuối phiên 4/6 tại Mỹ.



Victor Shum, chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Purvin and Gertz, nhận định sáng nay, tâm lý trên thị trường đó là dầu thô đã bị bán ra quá đà trong mấy phiên trước và hiện đang là cơ hội để mua vào.



Các nhà giao dịch đang nóng lòng chờ đợi kết quả cuộc điện đàm giữa các Bộ trưởng Tài chính nhóm G7 vào cuối ngày hôm nay, với trọng tâm là cuộc khủng hoảng ngày một trầm trọng tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) và "sức khỏe ốm yếu" của hệ thống ngân hàng châu Âu.



Trong khi đó, đóng cửa phiên 4/6 tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7/2012 tăng 75 xu lên 83,98 USD/thùng.



Cùng ngày, ở London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ tăng 42 xu lên 98,85 USD/thùng. Tính chung cả tháng 5/2012, giá dầu Brent giảm tới 15%.



Justin Harper, chiến lược gia về thị trường tại IG Markets Singapore, nhận định thị trường năng lượng đã phải chịu "ba cú đánh" dồn dập, khi tốc độ tăng trưởng kinh tế tại Mỹ, Trung Quốc và châu Âu đồng loạt đi xuống.





Thyeo Hương Giang (TTXVN)