Nhà đầu tư thế giới ồ ạt bán vàng

Thị trường Mỹ đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần với mức giá giao ngay 1.805,50 USD một ounce, giảm 53,7 USD so với lúc mở cửa. Các hợp đồng giao tháng 12 giảm 51,5 USD một ounce xuống 1.808 USD. Với mặt bằng giá này, giá vàng quy đổi ra tiền đồng theo tỷ giá bán của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chỉ khoảng 45,4 triệu đồng mỗi lượng. Còn nếu tính theo tỷ giá tự do (20.900 đồng một đôla), cộng thêm các chi phí, giá thành của doanh nghiệp cũng chưa tới 46 triệu đồng một lượng, thấp hơn nhiều so với giá chốt 47,25-47,45 triệu đồng mỗi lượng SJC chiều qua.



Đây là phiên giảm đầu tiên sau ba ngày tăng liên tiếp và theo Bloomberg, nguyên nhân chính là các nhà đầu tư phải bán vàng ra để trang trải các khoản thua lỗ chứng khoán.







Trong phiên giao dịch New York, giá vàng lúc thấp nhấtchỉ còn 1.802,9 USD một ounce.

Theo Song Linh (VNE)



Thị trường chứng khoán châu Âu hôm qua chao đảo trước thông tin Thủ tướng Đức Angela Merkel chuẩn bị kế hoạch cho trường hợp Hy Lạp, con bệnh nợ công đang ám ảnh cả châu Âu, phải phá sản. Khi số tiền thua lỗ quá mức cho phép, các nhà đầu tư phải nhanh chóng bù đắp nếu không muốn bị xử lý tài khoản. Đây là một lý do khiến họ rút khỏi thị trường vàng để có tiền bù đắp cho chứng khoán.Chính quyền của bà Merkel đang tranh luận làm thế nào để bảo vệ các nhà băng Đức trong trường hợp Hy Lạp không được cứu trợ vì không thể đáp ứng các điều khoản cắt giảm thâm hụt ngân sách. Trong khi đó, ba ngân hàng có vốn hóa lớn nhất nước Pháp là BNP Paribas SA, Societe Generale SA và Credit Agricole SA, đang đối diện nguy cơ bị Moody's hạ xếp hạng tín nhiệm ngay trong tuần này bởi đang nắm giữ nhiều tài sản liên quan tới Hy Lạp.Những rối ren trên thị trường nợ châu Âu đã khiến đồng tiền chung của khu vực này sụt giảm trước hàng loạt ngoại tệ mạnh khác như đôla và yen Nhật. Đây cũng là động lực khiến giá vàng tính theo đôla Mỹ rớt thảm hại, trong khi tính theo đồng euro lại leo lên ngưỡng kỷ lục. Hôm mùng 6/9, giá vàng tính theo đôla chạm ngưỡng kỷ lục 1.923,7 USD một ounce. Còn hôm qua, giá vàng tính theo euro lại chạm kỷ lục.Bước sang giờ giao dịch châu Á sáng nay, giá vàng đang phát tín hiệu phục hồi, về ngưỡng trên 1.820 USD một ounce. Lúc 7h44 Hà Nội, giá vàng giao ngay chốt 1.822,6 USD một ounce, tương đương 45,8 triệu đồng một lượng quy đổi theo tỷ giá bán của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.Các chuyên gia Kitco dự báo trong phiên tới, giá vàng có thể dao động trong biên độ hẹp, ngưỡng hỗ trợ là 1.793,8 USD trong khi cản trên là 1.850 USD một ounce. Áp lực giảm giá khá lớn song các chuyên gia cho rằng lực mua bắt đáy vẫn đang rình rập, chỉ cần chờ cơ hội là tham gia.