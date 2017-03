Nhà Trắng phản đối Samsung dùng ảnh có Obama để quảng cáo

Tờ Wall Street Journal cho biết, thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố, các luật sư của ông Obama phản đối việc Samsung sử dụng bức ảnh nói trên cho mục đích thương mại. Đây là bức ảnh mà cầu thủ Ortiz chụp bằng chiếc điện thoại Samsung Galaxy trong chuyến thăm Nhà Trắng. Cầu thủ này trước đó đã ký một hợp đồng đại diện hình ảnh cho Samsung.



Ngay sau khi được chụp hôm 1/4, bức ảnh đã được Samsung dùng để đưa lên mạng xã hội Twitter với mục đích quảng cáo. Samsung hiện có tới 5,2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội này.



“Theo nguyên tắc, Nhà Trắng phản đối những nỗ lực sử dụng những gì liên quan tới Tổng thống cho mục đích quảng cáo”, ông Carney nói. “Và chúng tôi chắc chắn phản đối trường hợp này”.



Trong ngày 3/4, Samsung chưa đưa ra bình luận gì về quan điểm của Nhà Trắng hay nói gì về việc liệu bức ảnh “tự sướng” kia có phải là một phần trong thỏa thuận thương mại của hãng với cầu thủ Ortiz hay không. Thư ký báo chí Nhà Trắng Carney cũng từ chối cho biết liệu các luật sư của ông Obama đã liên lạc hay chưa với Samsung để yêu cầu hãng này gỡ bức ảnh.

Ortiz, cầu thủ đắt giá nhất trong giải đấu World Series 2013, thì nói rằng, bức ảnh “tự sướng” mà anh chụp với ông Obama không phải là một phần trong thỏa thuận với Samsung.



Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh của Tổng thống Obama “bị” dùng cho mục đích quảng cáo. Vào năm 2010, Nhà Trắng đã yêu cầu công ty thời trang Weatherproof Garment gỡ một tấm biển quảng cáo ngoài trời trên Quảng trường Thời đại ở New York có hình ảnh của ông Obama. Trong tấm biển quảng cáo này, ông Obama đang mặc một chiếc áo được cho là của Weatherproof.



Đối với Samsung, quảng cáo giữ vai trò then chốt trong cuộc đấu giữa hãng này với “kỳ phùng địch thủ” Apple. Trong mấy năm qua, Samsung đã tăng mạnh chi tiêu quảng cáo trên các kênh truyền thông như TV, báo in và phát thanh. Hãng này cũng thuê những công ty quảng cáo vào hàng giỏi nhất thế giới làm việc cho mình.



Theo công ty theo dõi quảng cáo Kantar Media, năm 2013, Samsung chi 363 triệu USD để quảng cáo các sản phẩm điện thoại của hãng ở Mỹ, vượt mức chi 350 triệu USD của Apple.



Những nỗ lực quảng cáo của Samsung gần đây ngày càng trở nên sáng tạo và độc đáo hơn. Điển hình là bức ảnh “tự sướng” mà người dẫn chương trình trao giải Oscar, cô Ellen DeGeneres, chụp chung với các minh tinh bằng chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 3. Được biết, Samsung đã chi hàng chục triệu USD để trở thành một trong các nhà tài trợ của lễ trao giải thưởng điện ảnh danh giá này.



Tuy nhiên, bức ảnh “tự sướng” mà cầu thủ Ortiz chụp chung với Tổng thống Obama có lẽ không nhận được sự hưởng ứng tích cực của dư luận như bức ảnh của cô DeGeneres. Theo công ty YouGov BrandIndex chuyên về theo dõi nhận thức của người tiêu dùng đối với các thương hiệu, bức ảnh này chưa có ảnh hưởng đáng kể nào với thương hiệu của Samsung.



Theo Điệp Vũ (VnEconomy)