Nhân dân tệ đã thiết lập tỷ giá kỷ lục mới với USD

Như vậy, tỷ giá hối đoái của đồng RMB đã ở mức cao kỷ lục kể từ khi tỷ giá được gắn chặt với đồng USD vào năm 2005. So với tuần trước mức tăng là 0,7%.



Theo Bloomberg, việc tăng nhân tạo đồng nhân dân tệ có thể liên quan đến chuyến đến thăm của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner tại Bắc Kinh.



Dự kiến, Bộ trưởng sẽ gặp gỡ với Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, và một trong những chủ đề chính của các cuộc đàm phán sẽ là tình hình liên quan đến đồng RMB của Trung Quốc.



Chính quyền Mỹ và một số nước phương Tây khác cho rằng Trung Quốc cố ý và thực hiện có hệ thống việc hạ thấp tỷ giá đồng RMB.



Về phần mình, Bắc Kinh nhấn mạnh rằng sẽ dần dần để cho ngoại tệ của mình tăng giá. Trong 5 năm qua, đồng RMB đã tăng 23% so với đồng USD. Tỷ giá thấp của đồng RMB có lợi cho các nhà sản xuất Trung Quốc do nhận được lợi thế trên cả hai thị trường trong và ngoài nước.



Hạ thấp tỷ giá cho phép hỗ trợ ngành công nghiệp trong nước mà không vi phạm đến các quy định và tiêu chuẩn của WTO.





(Vietnam+)