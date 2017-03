Nhân tố Trung Quốc chi phối thị trường dầu châu Á

Theo các chuyên gia phân tích, giá dầu đi lên do thị trường phấn khởi trước thống kê chính thức cho hay tỷ lệ lạm phát tại Trung Quốc tháng 7/2012 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2010. Cụ thể, theo cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 7/2012 chỉ tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2011.



Justin Harper, chiến lược gia về thị trường của IG Markets Singapore nhận định lạm phát lắng dịu đã mở cửa cho các biện pháp kích thích kinh tế - nhân tố sẽ hậu thuẫn tích cực cho toàn bộ các loại hàng hóa, trong đó có dầu.



Nhịp độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 2/2012 chỉ đạt 7,6% - mức tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 2008-2009. Từ đầu năm tới nay, Bắc Kinh đã áp dụng một loạt biện pháp để hỗ trợ kinh tế, như hai lần hạ suất và giảm mức dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại.



Trong khi đó, chốt phiên 8/8, giá dầu thô New York giao tháng 9/2012 giảm 32 xu xuống 93,35 USD/thùng, còn dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ lại tăng 14 xu lên 112,14 USD/thùng. Giá hai loại dầu này biến động trái chiều nhau ở phiên 8/8 trong bối cảnh nhà đầu tư tiến hành hoạt động bán ra chốt lời và thị trường bị sức ép bởi các mối lo về cuộc khủng hoảng nợ tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).





Theo Hương Giang (TTXVN)